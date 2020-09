VIDEO/ Partidul Nostru a depus cererea de crearea a grupului de inițiativă. Renato Usatîi: Sper să avem o campanie curată, fără trolli, blogheri și telegram canale

Partidul Nostru a depus astăzi la CEC cererea de creare a grupului de inițiativă privind colectarea de semnături în favoarea candidatului său, Renato Usatîi.

Primarul de Bălți a venit personal la CEC unde a depus actele și a dat primele declarații. Usatîi spune că are emoții fiind primele alegeri prezidențiale la care participă, fiind împiedicat în 2016 să-și înainteze candidatura după ce Curtea Constituțională a decis schimbarea limitei de vârstă de la 35 la 40 de ani, dar și a amintit de 2014 când formațiunea sa a fost scoasă din cursa electorală în ultima zi de campanie.

„Sunt sigur că ceea ce s-a întâmplat în 2014 și 2016 nu-și va permite nimeni să repete, am avut emoții când am susținut acea conferință de presă în fața cetățenilor din toată țara. Sunt unicul candidat care de jure a fost delegat de partid, dar de facto s-au pronunțat zeci de mii de cetățeni din toată țara”, a declarat Usatîi.

Liderul Partidului Nostru cheamă la o campanie corectă și neagă zvonurile că ar vrea să se victimizeze pentru a se pregăti de anticipate.

„Sper să avem o campanie curată, candidații, necatând la culorile politice să se respecte unii pe alții, fără trolli, vloggeri, telegram canale, cum iată am văzut în ultimele zile că socialiștii distribuiau că iată, Usatîi vrea să aducă semnături false să se victimizezesă ca să fie scos și ca să pregătească tramplina de parlamentarele anticipate. Nu, noi nu mai permitem nimănui să-și bată joc de partidul nostru politic, de cetățeni, dacă cineva își va permită macar in somn vreo ilegalitate sau un abuz în adresa noastra, o s-o primească, și foarte dur, să fie conștienți de asta”, a încheiat Renato Usatîi.

După ce a fost depusă cererea de înregstrare a gurpului de inițiativă, urmează ca acesta să fie înregistrat de CEC și să înceapă colectarea semnăturilor de susținere. Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, toți candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova depun liste de subscripţie, care conţin semnăturile a cel puţin 15000 și nu mai mult de 25000 de alegători din cel puţin jumătate din numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova şi corespund altor prevederi ale Codului Electoral.