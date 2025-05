VIDEO „O să iau fotografia de la mormânt și o să stau în centrul satului, ca înainte de a vota, localnicii să se uite în ochii lui Mihăiță”. Accidentul mortal de la Boldurești

Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani, lovit mortal la Boldurești, spune că după primul tur al alegerilor locale, zilele îi sunt și mai apăsătoare. „Nu-mi pot explica cum oamenii, cu bună știință, votează un om acuzat de omorul unui copil. Ei oare nu au copii. Copiii lor sunt în siguranță cu așa primar?”, se întreabă mama lui Mihăiță.

Cruzimea situației face ca la 1 iunie, când se sărbătorește Ziua Internațională a Copilului, să aibă loc al doilea tur al alegerilor locale din Boldurești. „O să-mi iau copilul, adică fotografia copilului – ce mi-a mai rămas și o să merg în centrul satului, să-și amintească toți ce a făcut Ciochină”, a declarat Raisa Ciurel pentru ZdG.

Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi lovit mortal un copil de 14 ani și a fugit de la fața locului, a acumulat cele mai multe voturi în cadrul primului tur al alegerilor din Boldurești, după ce aproape 550 de persoane au votat pentru candidatura sa.

„Nu mă simt tocmai bine după ceea ce s-a întâmplat duminică. Am rămas dezamăgită, chiar nu m-am așteptat ca atât de mulți oameni să-l voteze, dar fiecare are dreptul la vot și dacă așa a ales fiecare, nu pot zice nimic. Lumea în sat – care se teme să vorbească, care zică că nu e treaba lor. Cu care am mai vorbit direct, nimeni nu recunoaște că l-a votat pe Ciochină, dar de undeva s-au luat acele peste 500 de voturi. Sigur că nimeni nu o să recunoască că l-a votat”, spune mama lui Mihăiță.