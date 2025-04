VIDEO O mașină a luat foc după o explozie, în parcarea unui mall din Moscova aflat în apropiere de Kremlin

Serviciile de urgență din Rusia au stins un incendiu care izbucnise într-o parcare dintr-un mall situat în cartierul de afaceri al Moscovei, potrivit Reuters, citează HotNews.

Mașină a luat foc în parcarea centrului comercial Afimall City de pe malul Presnenskaia din Moscova, a anunțat Direcția principală a Ministerului rus pentru Situații de Urgență din capitala Rusiei.

DEVELOPING:

There are unconfirmed reports of an explosion in the underground garage of the "Moskva City" high-rise office complex in Moscow, Russia.

A car exploded, causing a significant fire, according to the Mash telegram channel.

It is unclear if anyone has been injured. pic.twitter.com/2kHT3VU1vk