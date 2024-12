VIDEO Mesajul președintei Maia Sandu cu prilejul Anului Nou: „Am decis împreună să mergem în UE. Avem doar două opțiuni: ne oprim, pentru a ne jelui pe soartă sau continuăm să mergem înainte cu capul sus”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățeni cu prilejul Anului Nou 2025. În discursul său, șefa statului a subliniat că 2024 a fost un an dificil și îndeamnă moldovenii să privească intrarea în noul an ca pe „un moment de unificare a neamului nostru”.

Cât privește calea R. Moldova spre integrarea europeană, Maia Sandu subliniază că „acum avem doar două opțiuni: ne oprim, pentru a ne jelui pe soartă, pentru că e prea greu, pentru că ne lăsăm cuprinși de lehamite sau continuăm să mergem înainte, cu capul sus”.

Redam mai jos discursul președintei Maia Sandu:

„Dragi cetățeni,

Încheiem un an care ne-a pus multe pietre de încercare în față, dar ne-a deschis și multe drumuri. De obicei, la final de an obișnuim să lăsăm totul ce nu ne-a plăcut în urmă și să punem în față succesele, dar mai ales speranța că va fi mai bine. Și am trăit acest an anume așa – trecând prin momente foarte complicate, am reușit ca popor să ne bucurăm și să scoatem în evidență lucrurile de care ne mândrim.

Chiar și atunci când ne era greu, am găsit în sufletele noastre loc pentru mândrie și recunoștință față de reușitele țării noastre. Împreună ne-am bucurat de fiecare medalie adusă acasă de olimpicii și sportivii noștri, de fiecare succes al elevilor și studenților noștri, de fiecare dată când un medic a salvat o viață sau un profesor a descoperit potențialul într-un elev. Ne-am aplaudat împreună muzicienii, actorii, pictorii, scriitorii. Am apreciat cu plecăciune când un asistent social, un polițist, un militar, un funcționar, un jurnalist și-a îndeplinit cu onoare datoria față de țară.

În același timp, anul 2024 ne-a arătat și divizările care ne slăbesc. Nu trebuie să fugim de recunoașterea acestui lucru. Să punem degetul pe rană și să nu ne temem de întrebările complicate. Aș vrea ca azi, în noaptea dintre ani, să ne privim în oglindă. Ca țară. Să ne întrebăm cine suntem ca neam. E momentul ca țara noastră să se privească în oglindă și să începem a iubi ceea ce vedem. Cu bune și cu rele. Să iubești nu înseamnă să amâni rezolvarea problemelor sau să negi existența lor. Este tocmai invers, doar prin dragoste de țară poți rezolva cu adevărat provocările. Doar așa putem găsi punți unii spre alții și construi împreună.

Este important să nu permitem ca diferențele dintre noi să facă tot mai mare golul dintre oameni. Putem micșora acest gol doar dacă ne acceptăm diferențele, conștientizând, în același timp, că ne dorim același lucru pentru familia noastră și pentru toată Moldova. Să trăim în pace, să fim sănătoși, să avem o viață din ce în ce mai bună, să lăsăm copiilor moștenire o țară sigură, unde au viitor. Și – cel mai important – înțelegând că fiecare moldovean are rolul său în atingerea acestui scop național comun.

Nu există țări perfecte. Tărâmuri de basm există doar în povești. Însă știm că sunt țări care trăiesc mai bine decât noi. Și noi vrem să trăim ca ele. Am decis împreună că mergem în Uniunea Europeană. Și suntem pe acest drum! Acum avem doar 2 opțiuni: ne oprim, pentru a ne jelui pe soartă, pentru că e prea greu, pentru că ne lăsăm cuprinși de lehamite sau continuăm să mergem înainte, cu capul sus. Noaptea dintre ani este o ocazie bună să ne răspundem ca popor la câteva întrebări în acest drum.

Putem înceta să ne deplângem soarta?

Putem înceta să ne învinovățim pe noi înșine pentru lucrurile care ni se întâmplă?

Putem să ne oprim din a nu avea încredere în propria țară?

Eu cred ca putem. Și am arătat lumii întregi câtă forță are o Moldovă unită. Dar știu sigur că pentru a reuși este nevoie să fim cât mai mulți care credem acest lucru. Vă îndemn să privim intrarea în noul an ca pe un moment de unificare a neamului nostru.

Priviți-i pe cei lângă care sunteți în această seară. Comunitatea în care vă aflați este o oglindă a neamului nostru. Sunt oameni pe care îi iubiți, respectați, în care aveți încredere, alături de care vreți să creșteți copii, să faceți afaceri, să vă petreceți bătrânețea. Suntem printre oameni, alături de care, vrem să ne construim țara. Priviți-i pe cei lângă care sunteți acum – îi iubiți, cu bune și cu rele, și îi ajutați să crească. Pentru că prin fiecare triumf individual, triumfăm cu toții. Iar când ne este cel mai greu, reușim să păstrăm speranța doar dacă avem punct de sprijin. Iar punctul de sprijin al țării noastre sunt toți oamenii ei. Noi suntem Moldova și Moldova depinde de gândurile, acțiunile și deciziile noastre zilnice. Pentru că noi toți ne ținem unul de altul.

Dragi moldoveni, în orice colț al lumii v-ați afla, haideți să intrăm în Noul An privindu-ne unii pe alții cu încredere. Să intrăm în 2025 cu credința că Moldova are un viitor frumos, pentru că are un popor demn, muncitor și omenos. Să ne privim cu recunoștință unii pe alții!

Eu vă mulțumesc tuturor și sunt mândră să fim concetățeni. Sunt mândră de Moldova și de moldovenii noștri! La mulți ani, Moldova!”, a declarat Maia Sandu.

