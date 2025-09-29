VIDEO Maia Sandu: rezultatul alegerilor „nu este victoria unui partid”, ci este „victoria țării”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a susținut luni, 29 septembrie, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Aceasta a venit cu mulțumiri către cetățenii țării care și-au exercitat dreptul la vot în cadrul scrutinului.

„Am demonstrat responsabilitate și acasă, și în diasporă. Și cei care ieri toată ziua au cules struguri, pe câmp, pentru că, iată, vin ploile, și cei care pentru care secția de vot a fost la sute sau chiar mii de kilometri, și-au făcut timp și au mers la urna de vot și au ajutat țara prin votul lor”, a declarat șefa statului.

Potrivit ei, oamenii au demonstrat să sunt uniți, iar acum ei trebuie să rămână la fel de uniți pentru a participa împreună la dezvoltarea Moldovei. „Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele”, a explicat aceasta.

Maia Sandu a mai declarat că rezultatul alegerilor „nu este victoria unui partid”, ci este „victoria țării”.

Președinta a menționat că Moldova „e casa noastră a tuturor” și „cu toții ne dorim aceleași lucruri: să trăim în pace, în libertate, să le oferim copiilor noștri un viitor în siguranță aici acasă”. Potrivit acesteia, calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană.

„Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare al R. Moldova a UE”, a afirmat aceasta.

Maia Sandu a reamintit despre ingerințele Rusiei în aceste alegeri.

„În toată această perioadă, Kremlinul a încercat să ne dezbine, să lovească în încrederea noastră – încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. CEC, Poliția, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabineri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor. O contribuție enormă a avut-o presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului împotriva Moldovei, societatea civilă, reprezentanți ai sectorului privat, activiști civici, cetățeni responsabili care au contribuit la lupta cu dezinformarea. În aceste alegeri, am văzut că atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente. Dar mai avem încă mult de lucru”, a declarat președinta.

Șefa statului a adăugat însă că „niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru e reforma justiției”.

„În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărare a voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. Iar partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii cu privire la finanțare, acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a punctat Sandu.

Datele preliminare publicate de CEC privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al R. Moldova.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.