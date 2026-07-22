VIDEO Doi tineri din capitală, plasați în arest: ar sta în spatele a cel puțin două escrocherii

Doi tineri de 19 și 21 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de implicarea în cel puțin două escrocherii. Potrivit unui comunicat al Poliției, aceștia au înșelat două femei de peste 200 000 de lei.

„Activitatea infracțională a doi tineri de 19 și 21 de ani a fost documentată de polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, în comun cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, fiind suspectați de implicare în cel puțin două escrocherii”, anunță Poliția.

Potrivit probatoriului, cei doi suspecți, ar fi indus în eroare două femei cu vârstele de 50 și 75 de ani, acuzându-le de implicarea acestora în finanțarea unor activități infracționale. Prin intermediul unor instrucțiuni transmise telefonic, victimele au fost determinate să transmită bani și să contracteze credite, fiindu-le cauzat un prejudiciu total ce depășește 200 000 de lei.

„În urma măsurilor operative întreprinse, cei doi suspecți au fost identificați și reținuți la scurt timp. Aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar, potrivit legii, riscă închisoare de până la 5 ani”, precizează oamenii legii.

Investigațiile continuă.