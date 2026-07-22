LIVE Prima ședință a Guvernului Tofan: îndemnuri de a „stringe cureaua” către miniștri și declarații cu privire la „salariile nesimțite”

Miercuri, 22 iulie, cabinetul de miniștri condus de noul prim-ministru, Vasile Tofan, se întrunește în prima sa ședință. Pe ordinea de zi sunt 24 de proiecte, printre care proiectul de lege cu privire la ajutorul de stat și inițiativa legislativă privind piața criptoactivelor Tot astăzi urmează să fie aprobat proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenţia privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială.

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UPDATE 13:26 Tofan afirmă că a primit mai multe adresări de la antreprenori care exportă și care spun că sunt presați de unele servicii de control. În acest context, șeful cabinetului de miniștri i-a cerut ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu să vină cu o serie de măsuri la subiectul controalelor „abuzive” și „sufocante”.

El a anunțat lansarea unei poște electronice – [email protected] – unde antreprenorii sunt rugați să scrie despre controalele pe care le consideră abuzive.

UPDATE 13:23 Premierul a vorbit și despre faptul că avem un stat „nu foarte optimizat” și că este necesară lichidarea unor funcții și agenții. El le-a solicitat ministerelor să vină cu propuneri în acest sens.

UPDATE 13:10 Vasile Tofan a venit și cu o cerință către cabinetul de miniștri, prin care a îndemnat „să se trângă cureaua” și să se evite „risipa de orice fel”.

„Schimbările de milioane încep cu risipe de sute de lei. (…) Schimbările și lupta cu risipa încep de la lucruri mici. Încep cu lcururi ca turismul de serviciu. Din păcate, trebuie să recunosc, bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele sunt justificate pentru că trebuei să fim la Bruxelles, să negociem, trebuei să fim în misiuni de afcaeri, să atargem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Trebuei să recunoaștem. Am primit mai multe semnale îna ecastă direcție și cred că trebuei să strângem puțin cureaua și acolo. Am aflat astăzi că prim-ministrul aprobă toate vizitele în afara țării. (…) Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite”, a declarat prim-ministrul.

UPDATE 13:08 Prim-ministrul i-a cerut secretarului general Alexei Buzu să vină cu idei pentru „a aduce ordine” în sfera salarizării, cu referire la „salariile nesimțite”.

„Lumea se așteaptă să avem un răspuns ca și cabinet. Revolta eu cred că este de înțeles. Eu tot sunt revoltat, pentru că nu suntem un stat bogat, nu avem exces de resurse ca să tolerăm abuzuri îna cest domeniu. (…) Vreau să-l rog pe secretarul general Alexei Buzu până pe data de 31 iulie să vină cu un set de propuneri, măsuri exacte, ele pot țien de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni, ca să aducem ordine în acest sistem. (…) Abordarea sistemică va ține inclusiv de legea salarizării, o lege foarte importantă pe care trebuei să o adoptăm. Și acolo vom adresa subiectele acestea – sporuri, gradații, cine și cât merită să primească. Dar până adoptăm legea salarizării, eu cred că este important să venim cu niște măsuri manuale inclusiv pentru a adresa această întrebare urgnetă”, a solicitat Tofan.

UPDATE 13:04 În debutul ședinței, Tofan a mulțumit parlamentarilor care au susținut cabinetul de miniștri. Acesta a menționat că este un „vot în credit” care „trebuie întors” ulterior.