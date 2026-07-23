VIDEO Blocuri de locuit cu „pericol real pentru viața și sănătatea oamenilor”. Cine este bărbatul arestat pentru înșelăciuni cu apartamente la Bubuieci. ZdG a relatat cazul în noiembrie 2025

Bărbatul de 44 de ani din capitală, reținut și plasat în arest joi, 23 iulie, suspectat că, în perioada 2014–2025, ar fi înșelat mai multe persoane, promițându-le apartamente și case în Bubuieci, este Sergiu Conțescu, un antreprenor despre care Ziarul de Gardă a scris în noiembrie 2025, că a ridicat mai multe blocuri la Bubuieci, la care Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a constatat numeroase nereguli care „creează pericol real pentru viața și sănătatea oamenilor”, menționând că un eventual incendiu ar produce urmări grave.

ZdG a constatat atunci o situație periculoasă la blocurile respective: cabluri electrice care atârnau pe coridoare, copii care au fost electrocutați, incendii, deconectări de la energia electrică. Pe lângă asta, deși i-au plătit direct dezvoltatorului pentru apartamentele în care locuiesc, locatarii spuneau că nu-și pot prefecta actele de proprietate, deoarece unul dintre blocuri nu era dat în exploatare, deși termenul indicat în contract s-a scurs de mai mulți ani.

Blocurile au fost ridicate de Sergiu Conțescu și Elena Conțescu, fosta lui soție și consilieră locală la Bubuieci din partea Mișcării Alternativa Națională.

Potrivit poliției, bărbatul reținut și pus în arest este cercetat penal de polițiștii și procurorii de la Ciocana, în cadrul a 12 cauze penale, fiind suspectat că, în perioada 2014–2025, ar fi înșelat mai multe persoane, promițându-le apartamente și case în Bubuieci. Prejudiciul ar fi de peste 3 milioane de lei, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Deși ar fi încasat banii, imobilele nu au fost construite. În urma perchezițiilor, polițiștii și procurorii au ridicat documente relevante pentru anchetă. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă între 7 și 10 ani de închisoare.