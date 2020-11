VIDEO/ Bătaie cu iz electoral la Edineț. Șeful pădurarilor din regiune lovește și înjură un subaltern

Șeful Întreprinderii Silvice din Edineț care administrează fondul forestier din 5 raioane din nord, Veaceslav Chiriac a fost protagonistul unei altercații care ar fi avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în fața unui local din oraș. Ziarul de Gardă a intrat în posesia unor imagini video surprinse la fața locului unde se vede cum Chiriac lovește la un moment o altă persoană.

Potrivit celui care ne-a trimis video, încăierarea ar fi avut loc după o vânătoare și după ce de dimineață, Chiriac a participat la o întâlnire electorală cu Igor Dodon ce a avut loc la Briceni.

Din imaginile pe care le-am primit, persoanele din video care aparent par în stare de ebrietate se ceartă, iar la un moment dat, Veaceslav Chiriac, îmbrăcat într-o scurtă de culoare neagră se apropie ameninițător de 2 bărbăți, iar pe unul îl lovește în figură. Vedeți imaginile de mai jos.

Ulterior, altercațiile continuă, iar din discuții se deslușește faptul că cei doi principali protagoniști s-ar cunoaște foarte bine. La un moment dat, persoana lovită îi spune că au crescut împreună, iar Chiriac îi reproșează de ce „împușcă cu cuvinte”.

Nu se cunosc exact motivele altercației. Persoana care a trimis imaginle spune că la mijloc ar fi neînțelegeri privind viziunile și activitățile de ordin politic al lui Veaceslav Chiriac. În aceeași zi, Igor Dodon a vizitat raioanele din Nordul Moldovei, iar la Briceni a avut o întrevedere cu mai mulți activiști locali, printre care și Veaceslav Chiriac.

Legat de incidentul din acest week-end, l-am contactat telefonic pe șeful întreprinderii silvice din Edineț. Inițial, Veaceslav Chiriac a negat faptul că ar fi lovit pe cineva. Ulterior, după ce i-am spus că sunt imagini video unde se vede clar cum lovește, Chiriac ne-a spus să o întrebăm noi pe acea persoană.

Întrebat dacă acest conflict ar avea un substrat politic, Veaceslav Chiriac nu a dorit să ne răspundă și a închis telefonul. „Eu v-am lămurit pe dumneavoastră, nu vă pot răspunde la asta nimic, poate ați încurcat ceva acolo”, a închis Chiriac.

Anterior, Ziarul de Gardă a publicat un articol despre grupul de viber al pădurarilor din Edineț unde s-ar coordona implicarea pădurarilor în campania electorală de partea lui Igor Dodon. Veaceslav Chiriac s-a declarat un susținător deschis al președintelui ales în 2016, însă a negat faptul că pădurarii din subordinea sa ar face campanie în timpul lucrului.

„Acesta e un grup făcut pentru gospodăria silvică Edineț. Este un grup de lucru. Pozele nu sunt făcute în timpul orelor de muncă. Aici la nord fiecare om are viziunea sa.



Eu nu am ce ascunde. Eu singur îl susțin pe domnul Igor Dodon.



Cu toate acestea, lucrul nostru merge mai departe, nu sunt încălcări. Fiecare angajat îndeplinește lucru la termen. Toți angajații îs diferiți și au viziunea sa. Cineva îl va susține pe Igor Dodon și cineva pe Maia Sandu. Pozele din viber nu sunt făcute în timpul orelor de muncă. Eu am verificat și câțiva angajați erau în concediu, iar alții au făcut pozele în zilele de sâmbătă și duminică. Pozele poate au fost trimise pe parcursul zilelor lucrătoare dar făcute în zile libere. Cu toate acestea fiecare angajat al întreprinderii pe care o conduc își îndeplinește lucrul bine”, ne-a spus Chiriac.

Potrivit declarației de avere, Veaceslav Chiriac este directorul Întreprinderii Silvice din Edineț din 2012. În același timp, Chiriac este consilier local în satul Gârbova și al Consiliului raional Ocnița ales pe listele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.