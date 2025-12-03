VIDEO Audieri publice la Parlament în legătură cu gestionarea fondurilor publice de către Compania „Teleradio-Moldova”. Directorul instituției: „Speculațiile pot avea dreptul la existență, dar n-au nicio fundamentare reală”

La Parlament au avut loc miercuri, 3 decembrie, audieri publice cu privire la conformitatea gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 2023-2024. În cadrul ședinței, s-a discutat despre rezultatele auditului efectuat de Curtea de Conturi la televiziunea națională, care a constatat mai multe nereguli.

Misiunea a audit realizată de Curtea de Conturi a evaluat modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) gestionează fondurile publice, precum și necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ și a mecanismelor interne, arată un comunicat al Parlamentului.

Astfel, în perioada 2023 – 2024, TRM a beneficiat de transferuri bugetare în valoare de 148,9 milioane de lei și, respectiv, 185,7 milioane de lei, ceea ce a reprezentat aproximativ 89% și 88% din totalul veniturilor anuale.

„Aceste date confirmă o dependență semnificativă de finanțarea publică. La finele anului 2024, patrimoniul gestionat de instituție a constituit circa 460,5 milioane de lei, incluzând clădiri, terenuri, echipamente tehnice, sisteme informaționale și active circulante. De asemenea, TRM are în custodie fonduri de importanță culturală națională, precum este „Fondul de Aur al Televiziunii” și „Tezaurul sonor al Radiodifuziunii””, susțin reprezentanții Legislativului.

În rezultatul auditului, Curtea de Conturi a evidențiat unele neconformități în raport cu cadrul normativ aplicabil, care au afectat procesele de planificare și executare a veniturilor și cheltuielilor, precum și modul de administrare a patrimoniului public gestionat de Compania „Teleradio-Moldova”. O altă constatare se referă la modalitatea de repartizare a veniturilor proprii ale instituției, obținute din activități comerciale.

Totodată, conform Parlamentului, lipsa unor politici interne pentru achizițiile exceptate de la legislația privind achizițiile publice a determinat efectuarea de către companie a unor procurări în valoare totală de peste 13,3 milioane de lei fără documentarea etapelor de identificare a necesităților, fără justificarea obiectivă a prețurilor și fără asigurarea transparenței prin publicarea informațiilor relevante. Au mai fost constatate neconformități referitoare la lansarea investițiilor pentru construcția noului sediu al TRM.

O altă constatare vizează lipsa inventarierii bunurilor imobile proprietate publică a statului. Astfel, 39 de imobile gestionate de TRM, cu o suprafață totală de 40 583,4 metri pătrați, nu au fost incluse în lista bunurilor statului, iar 9 338,7 metri pătrați rămân neutilizați și expuși proceselor de uzură și degradare.

În contextul discuțiilor, președinta Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a menționat că „este foarte important ca activitatea instituțiilor publice să se desfășoare corect și eficient”.

Directorul general al televiziunii naționale, Vlad Țurcanu, a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook că „lucrurile sunt în ordine la TRM”, făcând referire la acuzațiile privind presupuse nereguli financiare.

„Am prezentat astăzi în Parlament, la o ședință reunită a Comisiei pentru mass-media și a celei pentru control al finanțelor publice, un plan detaliat de acțiuni de îndeplinire a recomandărilor Curții de conturi după auditul făcut recent Companiei „Teleradio-Moldova”.

Prin clarificările pe care le-am adus în fața deputaților pe marginea fiecărui punct din audit, am îndepărtat afirmațiile neveridice apărute în ultima vreme în spațiul public despre presupuse nereguli financiare la TRM. Lucrurile sunt în ordine la TRM din acest punct de vedere. Speculațiile pe această temă pot avea dreptul la existență, dar n-au nicio fundamentare reală.

Aprecierile pe care le-am primit cu această ocazie în legătură cu munca noastră administrativă și editorială ne mobilizează să lucrăm mai mult și mai eficient pentru a performa în continuare”, susține Țurcanu.

În urma audierilor, Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media va adopta o decizie, „în temeiul căreia se va angaja, pe de o parte, să monitorizeze îndeplinirea recomandărilor Curții de Conturi, pe de altă parte, să analizeze cadrul legal în domeniu în vederea îmbunătățirii acestuia”.

Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat pe 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a cheltuit peste 21 de milioane de lei peste limita aprobată și există suspiciuni de conflict de interese între conducerea executivă și organul de supraveghere.

Potrivit raportului, TRM a cheltuit cu circa 21,5 milioane de lei mai mult decât suma aprobată de Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare (CSD), în special la capitolele privind salariile și contribuțiile sociale. Curtea de Conturi notează că aceste depășiri contravin legislației și disciplinei bugetare.

Auditorii au identificat un „aranjament contractual problematic” între directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, și CSD. Doi reprezentanți ai CSD – președintele Arcadie Gherasim și secretara Loretta Handrabura – figurează și ca angajați ai companiei. „Această situație a generat un potențial conflict de interese, materializat prin asumarea unor angajamente de plată nejustificate”, se spune în raportul Curții de Conturi a R. Moldova.