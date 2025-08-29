VIDEO Au încercat să pescuiască utilizând un dispozitiv improvizat cu curent electric, metodă strict interzisă prin lege

Joi, 28 august, polițiștii de frontieră au depistat și documentat doi bărbați care pescuiau ilegal pe râul Prut, utilizând un dispozitiv improvizat cu curent electric – metodă strict interzisă prin lege. Poliția de Frontieră menționează că persoanele nu se află la prima abatere de acest gen. Despre caz a fost informat Inspectoratul pentru Protecția Mediului Cahul.

În timpul unei misiuni de serviciu, patrula mobilă a observat, la circa 5500 de metri de la linia frontierei de stat, o ambarcațiune din lemn în care se aflau două persoane.

„Cu sprijinul dronei de serviciu, polițiștii de frontieră au monitorizat întreaga activitate: momentul în care suspecții au ieșit la mal, au ascuns dispozitivul electric improvizat în stuf (ulterior depistat de polițiștii de frontieră) și au încărcat peștele prins într-un autoturism de culoare albă, cu care s-au deplasat spre localitate”, potrivit Poliției de Frontieră.

La scurt timp, automobilul a fost stopat în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată.

„În cadrul legitimării persoanelor, s-a stabilit că unul dintre bărbați, în vârstă de 35 de ani, este cetățean al Republicii Moldova, iar celălalt, de 43 de ani, cetățean român. În urma verificărilor, în portbagajul acestuia au fost găsite aproximativ 25 kg de pește de diferite specii, o baterie electrică și o plasă monofilament de circa 50 de metri”, mai scrie în comunicatul Poliției.

Potrivit autorităților, persoanele nu se află la prima abatere de acest gen. Despre caz a fost informat Inspectoratul pentru Protecția Mediului Cahul. În prezent, cercetările pe caz continuă sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute de art. 234 din Codul Penal al Republicii Moldova.

Potrivit principiilor de drept, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.