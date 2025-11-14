VIDEO Au amenințat o tânără pentru a-i lua mașina: trei suspecți, plasați în arest. Persoanele riscă pedeapsă cu închisoarea sau amendă de până la 70 de mii de lei

Organele de drept au reținut doi cetățeni români și un cetățean al R. Moldova, bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj, anunță vineri, 14 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

În cadrul investigațiilor, s-a stabilit că la începutul lunii octombrie 2025 un grup format din mai multe persoane, originare din România și R. Moldova, a identificat, prin intermediul rețelelor de socializare, o tânără de 22 de ani din R. Moldova.

În urma discuțiilor online purtate cu unul dintre suspecți, victima a fost amenințată și constrânsă să-și predea mașina pe care o avea în posesie.

„Ulterior, după ce tânăra a realizat caracterul manipulator al suspectului și a decis să întrerupă comunicarea cu acesta, a început să fie amenințată cu forța fizică și cu răspândirea unor informații defăimătoare despre ea.

Astfel, la începutul lunii octombrie, în momentul în care cei doi cetățeni români, sprijiniți de un cetățean moldovean, s-au deplasat în sectorul Buiucani al capitalei, la domiciliul victimei, pentru a prelua automobilul acesteia și a-l transporta în România, au fost reținuți cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger””, menționează reprezentanții Poliției.

În urma măsurilor întreprinse, doi dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al treilea în arest la domiciliu, acesta colaborând cu ancheta.

Dacă vinovăția lor va fi demonstrată, suspecții riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 7 ani, precum și o amendă de la 42 500 la 67 500 de lei.