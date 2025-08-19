VIDEO Ar fi cerut câte 10 mii de dolari pentru a ajuta cetățeni ucraineni să intre ilegal în R. Moldova

Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord au destructurat activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni. Unul dintre bănuiți, care ar fi cerut 10 mii de dolari pentru transportarea migranților, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit polițiștilor de frontieră, contra sumei de 10 000 de dolari SUA, membrii grupării criminale organizate facilitau intrarea și șederea ilegală a migranților pe teritoriul R. Moldova, urmărind obținerea unui profit financiar ilicit.

„În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, la data de 13 august 2025, polițiștii de frontieră au reținut un conațional de 34 de ani, având rolul de „taximetrist” în cadrul grupării, responsabil de transportarea migranților. Totodată, mijlocul de transport utilizat la comiterea infracțiunii a fost ridicat și dislocat în parcarea specială a IGPF, urmând a fi utilizat ca probă materială în dosarul penal”, potrivit comunicatului Poliției de Frontieră.

Pe numele bănuitului a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere penală, conform legislației în vigoare.

Potrivit principiilor de drept, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.