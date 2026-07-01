Promo-LEX: Alegerile din Orhei și Taraclia au fost marcate de utilizarea resurselor administrative și manipulare online

Asociația Promo-LEX a publicat raportul final al Misiunii de observare a alegerilor locale noi și a referendumurilor locale desfășurate la 17 (31) mai 2026. Raportul analizează organizarea și desfășurarea scrutinului, campania electorală, activitatea organelor electorale, soluționarea contestațiilor, ziua alegerilor și perioada postelectorală, formulând totodată recomandări pentru îmbunătățirea cadrului electoral.

Potrivit raportului, cadrul legal a permis organizarea corespunzătoare a scrutinului, iar Comisia Electorală Centrală „a gestionat, în general, eficient procesul electoral”. Mediul electoral a fost „competitiv”, iar campaniile s-au concentrat în principal pe probleme de interes local.

„Totuși, în localitățile în care au fost organizate alegeri ca urmare a demisiei unor primari susținuți anterior de Ilan Șor, contextul electoral a fost influențat de dezbaterile privind rolul acestuia în campanie. În ceea ce privește referendumurile locale, MO Promo-LEX consideră necesară completarea legislației cu norme privind aplicarea condiției de domiciliu sau reședință de cel puțin 3 luni pentru participarea la vot”, se arată în raport.

În cadrul campaniei electorale, observatorii Promo-LEX au documentat cel puțin 589 de activități de promovare electorală, cele mai multe fiind desfășurate în municipiul Orhei și orașul Taraclia. Materialele electorale tipărite, întâlnirile cu alegătorii și activitățile din ușă în ușă au fost principalele metode de promovare utilizate de concurenții electorali. Un element distinctiv al acestor alegeri a fost implicarea activă a candidaților independenți, care au desfășurat un număr de activități de campanie egal cu cel al partidelor politice.

Raportul evidențiază și probleme care au afectat echitatea competiției electorale. Promo-LEX a identificat cel puțin 14 cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative (PAS – 6, PPDA – 2, PSRM – 1 și candidații independenți – 5, precum și un caz de utilizare a imaginii persoanelor oficiale străine (Alexandr Borimecicov). S-a constat inclusiv implicarea unor persoane cu funcții publice în campanie, atribuirea meritelor pentru proiecte finanțate din bani publici, organizarea unor activități electorale în instituții publice și utilizarea funcțiilor administrative în scop de promovare electorală.

Observatorii Promo-LEX au identificat entități care au desfășurat activități de promovare electorală fără a avea statut de concurent electoral, prin publicitate sponsorizată pe platformele online. MO Promo-LEX a identificat cazuri de comportament coordonat inautentic pe rețelele sociale, prin utilizarea unor profiluri neidentificabile sau false, având ca efect amplificarea artificială a unor mesaje, inclusiv de dezinformare, și influențarea percepțiilor publice asupra procesului electoral, instituțiilor și concurenților. Monitorizarea online a identificat 120 de postări relevante publicate de 61 de pagini, profiluri sau canale pe Facebook, Telegram și TikTok. Cele mai multe postări s-au referit la alegerile din Orhei și Taraclia.

În ziua alegerilor, Misiunea Promo-LEX a monitorizat toate circumscripțiile electorale în care au avut loc alegeri și referendumuri locale. Procesul de votare a fost, în general, bine organizat și s-a desfășurat într-o atmosferă calmă. Numărarea paralelă a voturilor realizată de Promo-LEX nu a identificat diferențe față de rezultatele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale. Cu toate acestea, observatorii au documentat 60 de incidente, cele mai frecvente fiind legate de funcționarea SIAS „Alegeri”, listele electorale, prezența persoanelor neautorizate în apropierea secțiilor de votare, transportarea organizată a alegătorilor și încălcarea secretului votului. De asemenea, accesibilitatea secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii continuă să rămână insuficientă.

Raportul mai constată că procesul de examinare a contestațiilor electorale necesită o mai mare claritate și transparență, iar informațiile publicate de autoritățile electorale privind aceste proceduri sunt dispersate și dificil de urmărit. Totodată, Promo-LEX atrage atenția asupra necesității reglementării finanțării activităților electorale desfășurate de părțile terțe și consolidării mecanismelor de verificare a publicității politice și electorale distribuite pe platformele online.

În acest context, Asociația Promo-LEX formulează un set de recomandări adresate Parlamentului, Comisiei Electorale Centrale, autorităților administrației publice locale și concurenților electorali. Printre cele mai importante se numără reglementarea finanțării electorale de către părțile terțe, inclusiv a fenomenului comportamentului coordonat inautentic, completarea cadrului legal privind referendumurile locale, îmbunătățirea transparenței soluționării contestațiilor electorale, simplificarea procedurilor privind încetarea apartenenței la partidele politice și accesibilizarea secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități.

Raportul integral poate fi accesat AICI.