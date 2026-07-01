Cod galben de caniculă: Temperaturile vor ajunge până la +34°C pe 2 iulie

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMMM) a emis miercuri, 1 iulie, o nouă avertizare meteorologică de cod galben de caniculă, valabilă pentru ziua de 2 iulie, în cea mai mare parte a teritoriului R. Moldova.

Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+34°C. Totodată, temperaturile minime din timpul nopții nu vor coborî sub +20°C, fenomen caracteristic nopților tropicale, notează meteorologii.

Avertizarea vizează municipiile Chișinău și Bălți, precum și raioanele:

Anenii Noi ;

; Basarabeasca ;

; Călărași ;

; Căușeni ;

; Cimișlia ;

; Criuleni ;

; Dubăsari ;

; Fălești ;

; Florești ;

; Glodeni ;

; Hîncești ;

; Ialoveni ;

; Nisporeni ;

; Orhei ;

; Rezina ;

; Rîșcani ;

; Sîngerei ;

; Strășeni ;

; Șoldănești ;

; Ștefan Vodă ;

; Telenești ;

; Ungheni.

Restul teritoriului țării nu se află sub incidența avertizării de cod galben pentru caniculă.

În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni: