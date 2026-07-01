Principală — Ştiri — Diverse — Cod galben de caniculă: Temperaturile…
Cod galben de caniculă: Temperaturile vor ajunge până la +34°C pe 2 iulie
Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMMM) a emis miercuri, 1 iulie, o nouă avertizare meteorologică de cod galben de caniculă, valabilă pentru ziua de 2 iulie, în cea mai mare parte a teritoriului R. Moldova.
Potrivit meteorologilor, în zonele vizate temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+34°C. Totodată, temperaturile minime din timpul nopții nu vor coborî sub +20°C, fenomen caracteristic nopților tropicale, notează meteorologii.
Avertizarea vizează municipiile Chișinău și Bălți, precum și raioanele:
- Anenii Noi;
- Basarabeasca;
- Călărași;
- Căușeni;
- Cimișlia;
- Criuleni;
- Dubăsari;
- Fălești;
- Florești;
- Glodeni;
- Hîncești;
- Ialoveni;
- Nisporeni;
- Orhei;
- Rezina;
- Rîșcani;
- Sîngerei;
- Strășeni;
- Șoldănești;
- Ștefan Vodă;
- Telenești;
- Ungheni.
Restul teritoriului țării nu se află sub incidența avertizării de cod galben pentru caniculă.
În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni:
- Evitați expunerea directă la soare: Rămâneți la umbră și evitați deplasările sau activitățile fizice intense în aer liber în orele de vârf, mai ales între orele 11:00 și 18:00.
- Hidratare corectă: Consumați suficientă apă și lichide pe parcursul zilei, chiar dacă nu simțiți senzația de sete. Evitați băuturile alcoolice, dulci sau cu multă cofeină, deoarece acestea pot contribui la deshidratare și îngreunează reglarea temperaturii corpului în perioadele cu temperaturi extreme.
- Atenție maximă în mașină: Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singuri în autoturisme, nici pentru perioade scurte. Temperatura în interiorul unui vehicul poate crește rapid și periculos în doar câteva minute, chiar și cu geamurile ușor deschise, existând un risc major de supraîncălzire, deshidratare severă și afectarea gravă a sănătății sau vieții. De asemenea, nu lăsați în interiorul mașinii obiecte sensibile la căldură (ex. dispozitive electronice, brichete, spray-uri sub presiune sau alte materiale inflamabile), deoarece acestea se pot deteriora, pot exploda sau pot deveni periculoase în condiții de temperaturi extreme.
- Vestimentație și protecție: Purtați haine lejere, de culori deschise, pălării de soare, chipiuri și ochelari de protecție. Folosiți cremă cu factor de protecție solară.
- Căutați locuri răcoroase: Dacă nu aveți aer condiționat acasă, mergeți în spații publice răcoroase sau la punctele de asistență organizate de autorități.
- Siguranța la scăldat: Scăldați-vă doar în locuri amenajate și nu intrați brusc în apă după expunerea prelungită la soare.
- Prevenirea incendiilor: Nu folosiți focul deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor sau zonelor cu vegetație uscată. Nu aruncați la întâmplare mucuri de țigară aprinse și evitați utilizarea echipamentelor care pot produce scântei în zonele cu risc. De asemenea, nu lăsați la soare obiecte din sticlă, oglinzi sau alte materiale reflectorizante, deoarece acestea pot concentra razele solare și pot favoriza izbucnirea unui incendiu.
- Atenție și grijă față de persoanele vulnerabile: În perioadele de caniculă, este important să acordăm o atenție deosebită vecinilor mai în vârstă, persoanelor cu boli cronice sau celor cu nevoi speciale. Verificați periodic starea lor, asigurați-vă că au acces la apă potabilă, că locuința lor este suficient de ventilată și că evită expunerea la soare în orele de vârf. Un simplu apel telefonic sau o vizită scurtă poate face diferența. În caz de necesitate, ajutați-i să își procure alimente sau medicamente și, dacă observați semne de disconfort sau stare de rău, încurajați solicitarea asistenței medicale. Solidaritatea și atenția comunitară pot preveni situații de risc și pot salva vieți în perioadele de temperaturi extreme.