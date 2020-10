Vicepreședintele raionului Fălești anunță că părăsește PSRM și trece la Partidul Nostru

Veaceslav Fusu, vicepreședintele raionului Fălești ales din partea PSRM a anunțat că părăsește formațiunea și aderă la Partidul Nostru condus de candidatul la funcția de președinte, Renato Usatîi care este originar din Fălești. Anunțul a fost făcut la ședința consiliului raional.

Fusu se arată nemulțumit și indignat de modul cum autoritățile locale, dar și centrale au gestionat situația pendemică din raion și crede că i se vor alătura și alți colegi din PSRM.

„Îmi exprim regretul și îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă la noi în raion din partea PSRM. Fărădelegea și prostia omenească de care dă dovadă depășește orice limită a bunului simț. Ba dimpotrivă, sunt indignat de tot ce se întâmplă la nivel de țară. În plin pandemie, când statul urm să atragă o atenție mai deosebită sistemului medical, pentru îmbunătățirea tehnico-materială a instituțiilor medicale, guvernul cumpără mașini noi poliției”, a declarat Fusu.

Vicepreședintele raionului Fălești a citit declarația de pe o foaie scrisă de mână și după ce a lăudat acțiunile lui Renato Usatîi în timpul pandemiei a fost apostrofat de o parte din cei prezenți la ședința CR Fălești.

„Stimați consilieri, astăzi declar public că părăsesc rândurile partidului politic PSRM și ader la Partidul Nostru condus de Renato Usatîi. Cred cu certitudine că și alț consilieri mă vor urma”, a încheiat Veeacesla Fusu.



Contactat telefonic, președintele raionului Fălești, Sergiu Fîntînă a confirmat plecarea fostului său coleg, menționând că Veaceslav Fusu de o jumătate de an ignoră PSRM. Plecarea sa nu a fost o surpriză și a fost făcută după ce ar fi primit bani.

„Fapta pe care a făcut-o e cea mai josnică, dar când ideologia ta de bază e banul, asta spune că e un om de doi bani”, a declarat pentru ZdG Sergiu Fîntînă.

Președintele raionului Fălești spune că nu crede că fostul său coleg va fi urmat și de alți consilieri socialiști și că deocamdată Veaceslav Fusu va rămânea în funcție.

„El e in concediu, are credit de 200 de mii de lei, dar recent și-a cumpărat mațină. Sunt consilier de mai multă lume și știu cum se fac plecările acestea când în câteva clipe îți schimbi opiniile pur și simplu. Nu-i adevărat, consilierii sunt indignați și nimeni nu are de gând să plece”, a mai declarat Fîntînp.

Veaceslav Fusu este originar din satul Pîrlița, Fălești. A împlinit recent 39 de ani și este de profesie jurist.