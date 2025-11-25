Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală

Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, Leonid Bîrca, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 25 noiembrie.

Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și pedeapsa complementară obligatorie a privării de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pe o durată de 4 ani, menționează reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) într-un comunicat.

Totodată, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 2,9 milioane de lei, reprezentând mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. În vederea confiscării speciale, a fost menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatului.

„Măsura preventivă – arestul preventiv, aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 03 iulie 2025, cât și dosarul de căutare a acestuia – a fost menținut.

Potrivit probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpatul, activând în calitate de vicepreședinte al Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, și împreună cu alți membri ai partidului, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului.

Astfel, inculpatul ar fi acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în mărime de peste 2,9 milioane de lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din Republica Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale”, se menționează în comunicatul PA.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Potrivit Procuraturii, acuzatorul de stat urmează să decidă necesitatea contestării acesteia.