Vasile Tofan, despre reducerile de personal și schimbări la Codul muncii: „Țara o să falimenteze dacă noi o să ținem deficitul la 6% din PIB”

R. Moldova riscă să ajungă în pragul falimentului, dacă statul nu își reduce cheltuielile, a avertizat premierul Vasile Tofan, care anunță reduceri de cheltuieli și de personal de până la 30% în unele instituții publice. În paralel, Guvernul pregătește modificări la Codul muncii, astfel încât angajatorii să poată concedia mai ușor salariații. Șeful Executivului recunoaște că reformele vor fi nepopulare, dar insistă că sunt necesare pentru a evita o criză financiară. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Potrivit premierului, R. Moldova are în acest an un deficit bugetar de aproximativ 6% din Produsul Intern Brut (PIB), nivel pe care îl consideră nesustenabil. Guvernul își propune să îl reducă sub 5% anul viitor, iar ulterior sub 4%.

„Țara asta o să falimenteze dacă noi o să ținem deficitul la 6% din PIB”, a avertizat Vasile Tofan.

Vasile Tofan a explicat că reducerea deficitului cu un singur punct procentual din PIB ar însemna economii de aproximativ 4,3 miliarde de lei, echivalentul a peste două bugete anuale pentru apărare. În acest context, încă de la începutul lunii septembrie, ministerele și agențiile au primit indicații să reducă cheltuielile. În funcție de instituție, au fost solicitate reduceri de 10% sau chiar 30%, inclusiv prin disponibilizări și comasarea unor structuri.

Printre instituțiile vizate de reorganizări se numără și Moldsilva, unde, potrivit premierului, lucrează aproximativ 4000 de persoane. Tofan a anunțat că acolo sunt pregătite schimbări ample, inclusiv pentru reducerea cheltuielilor administrative. Prin comasarea unor structuri, statul ar putea economisi bani din reducerea numărului de funcții de conducere și a posturilor din contabilitate, resurse umane sau logistică.

Schimbări sunt planificate și la Serviciul Antigrindină, care are aproximativ o mie de angajați. Premierul consideră că modernizarea tehnologică ar putea reduce cheltuielile, dar atrage atenția că disponibilizările trebuie făcute responsabil, mai ales în localitățile rurale, unde oamenii ar putea avea dificultăți în găsirea altui loc de muncă.

Totuși, Tofan susține că reducerea personalului din instituțiile statului nu este atât de simplă. Potrivit lui, legislația actuală face dificilă concedierea angajaților, iar cei disponibilizați ar putea fi restabiliți în funcții prin hotărâri judecătorești, dacă procedurile nu sunt respectate. În acest caz, statul ar fi obligat să achite inclusiv salariile pentru perioada în care aceștia nu au lucrat.

„Avem un Cod al muncii atât de antic și care îți limitează atât de mult posibilitatea de a lua decizii, încât noi o să încercăm să facem ceva și o să creăm o problemă și mai mare”, a declarat Tofan.

Reforma Codului muncii

Pentru a schimba situația, Guvernul pregătește o reformă a Codului muncii. Premierul consideră că actualele prevederi sunt prea rigide și îi descurajează pe angajatori să recruteze personal, deoarece le este greu să concedieze ulterior salariații care nu își îndeplinesc atribuțiile sau care provoacă prejudicii.

„Noi trebuie să încurajăm companiile, trebuie să încurajăm instituțiile să angajeze oameni. Ca să poți angaja oameni, trebuie să ai inclusiv libertatea în cazul în care o persoană nu livrează, în cazul în care o persoana te fură”, a explicat premierul.

Tofan se așteaptă ca modificările să provoace reacții dure din partea sindicatelor și a organizațiilor neguvernamentale. Cu toate acestea, insistă că reforma este necesară pentru a face piața muncii mai flexibilă.

Premierul a vorbit și despre sistemul educațional, unde lucrează o mare parte dintre angajații statului. Potrivit lui, educația costă anual aproximativ 25 de miliarde de lei, iar actuala organizare nu este sustenabilă pe termen lung. Totuși, a precizat că reformele trebuie făcute treptat, inclusiv prin dezvoltarea rețelei de școli-model.

„Nu am venit ca să fiu iubit, nu am venit ca să fiu popular, nu am venit ca să fac carieră politică. Am trei ani la dispoziție și în acești trei ani vreau să fac lucruri care o să facă Moldova mai puternică și sustenabilă”, a conchis Vasile Tofan.

Deocamdată, Tofan nu a anunțat câți angajați ai statului vor fi concediați și nici când vor fi finalizate reorganizările.