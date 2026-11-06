Premierul Vasile Tofan declară că nu planifică remanieri la Guvern, dar pune condiții: „Așteptăm rezultate pe toate sectoarele”

Premierul Vasile Tofan afirmă că, la 100 de zile de la învestirea Guvernului, nu sunt planificate remanieri la nivel de miniștri. Totuși, șeful Executivului nu exclude eventuale schimbări în cazul în care unii membri ai Cabinetului nu vor obține rezultatele așteptate sau nu vor mai putea face față ritmului de lucru. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Premierul a declarat că, în prezent, se concentrează pe consolidarea echipei guvernamentale și că are încredere în actualii miniștri.

„Eu mă gândesc la fortificarea echipei și la nivel de ministere, secretari de stat, agenții. La moment nu se planifică niciun fel de schimbare. Lucrăm ca o echipă, lucrăm bine ca o echipă, am încredere în miniștrii care funcționează la moment”, a afirmat Tofan.

Totodată, șeful Guvernului a subliniat că membrii Cabinetului trebuie să livreze rezultate în toate domeniile, iar în cazul unor dificultăți ar putea fi necesare modificări.

„Așteptăm rezultate pe toate sectoarele și, dacă vor fi miniștri care nu livrează sau sunt obosiți ori apar alte lucruri, atunci va trebui, de comun acord, să găsim o soluție și să facem schimbări”, a declarat premierul.

Referindu-se la modul în care gestionează relațiile cu membrii echipei guvernamentale, Vasile Tofan a spus că preferă să fie ferm în privința problemelor, fără a pune presiune personală asupra oamenilor.

„Trebuie să fii dur pe subiect, dar constructiv cu oamenii. Eu sunt o persoană care este foarte dură pe subiect, bat în subiect, nu bat în oameni. Încerc să creez echipă, în primul rând”, a explicat acesta.

Raport la 100 de zile de activitate

Ieri, 5 noimebrie, Vasile Tofan a organizat o conferință de presă cu ocazia prezentării rezultatelor primelor 100 de zile de activitate. Tofan a menționat că Guvernul are așteptări mari de la propria activitate și că nu este mulțumit de rezultatele obținute până acum.