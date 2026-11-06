„Abuzurile din Primăria Chișinău continuă”. Șefa cabinetului primarului capitalei spune că Ion Ceban „a decis” să o demită din funcție. Tatiana Oboroc și-a anunțat retragerea din MAN

Tatiana Oboroc, șefa Cabinetului primarului general al municipiului Chișinău, a anunțat că primarul Ion Ceban „a decis” să o demită din funcție, deși se află în concediu medical. Totodată, aceasta a anunțat că se retrage din echipa Mișcării Alternative Naționale (MAN), formațiunea condusă de edil. „Abuzurile din Primăria Municipiului Chișinău continuă”, a scris Oboroc.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Oboroc afirmă că, în ultima perioadă, ar fi fost supusă intimidărilor, presiunilor și unor tentative de discreditare din partea unor persoane din anturajul primarului. „În loc să existe un dialog și o discuție onestă, am avut parte de atacuri și de încercări de a mă reduce la tăcere”, susține aceasta.

Oboroc a pus la îndoială legalitatea deciziei de demitere și se întreabă „cine verifică legalitatea acestor acțiuni? Cine își asumă responsabilitatea atunci când sunt încălcate drepturile unui angajat?”.

Totodată, șefa Cabinetului primarului general susține că a fost nevoită să-și apere copilul în contextul unor presiuni și acuzații care ar viza familia sa. În acest sens, afirmă că este deschisă verificărilor din partea instituțiilor competente și că acestea trebuie să clarifice acuzațiile.

Anunțând retragerea din MAN, Tatiana Oboroc afirmă că nu se mai regăsește în „direcția politică promovată de Ion Ceban”.

„Nu pot să mă asociez cu un mod de a face politică în care loialitatea pare să fie mai importantă decât legea, demnitatea umană și respectul față de oameni”, a conchis aceasta.

Presiuni asupra fiului, firma căruia a câștigat în ultimii ani contracte de circa 35 de milioane de lei cu statul, inclusiv cu autoritățile municipale

Anterior, pe 3 noiembrie, Tatiana Oboroc, șefa Cabinetului primarului general, fostă șefă a Direcției Generale Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău, a venit cu o serie de acuzații la adresa primarului general al capitalei, declarând că se confruntă „în mod repetat cu presiuni pentru a executa cerințele lui Ion Ceban”. Oboroc a menționat că „nu accept să mi se ceară să închid ochii, să execut indicații pe care le consider incorecte și să tac pentru a-mi păstra funcția.”



Șefa cabinetului primarului capitalei a făcut referire și la faptul că presiunile s-ar răsfrânge și asupra fiului său, firma căruia a câștigat mai multe contracte publice. „Am motive să cred că aceste presiuni au legătură cu faptul că nu a căutat protecția sau „binecuvântarea” primarului. Orice obiecție privind aceste contracte trebuie formulată în scris, documentată și examinată potrivit procedurilor legale. De când dreptul de a munci depinde de acceptul personal al primarului?”, întreabă Tatiana Oboroc.



Deși Tatiana Oboroc nu a oferit nume, datele consultate de ZdG arată că fiul ei, Dinu Oboroc este singurul beneficiar al companiei „Diolsof Cons”. Compania a fost înregistrată în 2024, iar în perioada 2025-2026, a câștigat o serie de contracte publice, atât cu autoritățile centrale cât și cu cele municipale în valoare totală de circa 35 de milioane de lei.



Într-o reacție publică, primarul Ion Ceban a acuzat, fără a oferi detalii, că „unii cred că, dacă vin în funcție și sunt mai aproape de primar, își pot face interesele personale și se pot folosi de funcție pentru a-și face poftele și contracte prin persoane interpuse.” Primarul a mai acuzat că „într-un final, în urma unor audituri interne și evaluări, să fie depistat că unii s-au procopsit cu apartamente, bunuri, cu venituri din suspiciunile în procesele de achiziții și implicări în licitații, în scopuri personale, de milioane.”