40 de nuanțe de brânză: începe Săptămâna Franței la George Standard

Uneori, știrile pot fi literalmente… delicioase. În următoarele zile, Chișinăul are exact o astfel de veste: în magazinele George Standard începe Săptămâna Franței, iar odată cu ea – zeci de cașcavaluri franțuzești și vinuri care până acum trăiau mai mult în pozele de vacanță decât pe mesele noastre.

Dacă ne imaginăm că orașul primește în vizită o super-vedetă, pentru gurmanzi acesta este momentul „ca și cum ar veni Patricia Kaas”, doar că în loc de scenă și lumini avem o vitrină plină cu cașcavaluri franțuzești. Cremoase și moi, cu mucegai nobil, maturate, cu note de nucă – fiecare cu personalitatea și „accentul” ei.

Franța – nu pe Instagram, ci chiar în George Standard

Până acum, pentru cașcavaluri franțuzești și vinuri mulți mergeau în hypermarket sau aduceau ceva „în valiză” din călătorii. Acum e mult mai simplu: în George Standard îți poți face propria „Franță” – de la brânza pentru mic dejun până la vinul pentru masa de sărbătoare.

Pe raft găsești nume pe care le-ai auzit măcar o dată:

Camembert Frenchy – clasicul camembert cremos, cu crustă albă, perfect pe o felie de baghetă și lângă un pahar de vin alb.

– clasicul camembert cremos, cu crustă albă, perfect pe o felie de baghetă și lângă un pahar de vin alb. Brie Prince La Fontaine – un brie delicat, ideal atât ca aperitiv, cât și pe un platou de cașcavaluri „ca la carte”.

– un brie delicat, ideal atât ca aperitiv, cât și pe un platou de cașcavaluri „ca la carte”. Roquefort Vernières – unul dintre cele mai celebre sortimente cu mucegai albastru, gândit pentru combinații cu miere, pere și un pahar de vin roșu sau licoros.

Alături de ele – multe alte cașcavaluri franțuzești, de la portocalia Mimolette Extra Vieille până la sortimente mai blânde și ușor de integrat în meniul de zi cu zi. Și toate acestea nu într-un bistro din Paris, ci la câteva stații distanță.

Brânză + vin: scenariu gata făcut pentru o seară reușită

Pentru aceste cașcavaluri, George Standard a adus și vinuri pe măsură: franțuzești și europene, de la alb proaspăt la roșu serios și spumant de ocazie.

Ideea este simplă: să poți intra în magazin și să ieși cu un plan de seară deja rezolvat.

Nu trebuie să fii somelier. Poți pur și simplu să spui:

— „Luăm pentru zi de naștere”,

— „Suntem vreo 10 persoane”,

— „Vrem o seară liniștită în doi”.

De acolo, personalul te ajută: ce brânză merge cu ce vin, ce e mai cremos, ce e mai intens, ce merge mai bine la cuptor.

Pentru cei care spun „nu mă pricep la cașcavaluri”

Brânza franțuzească pare adesea „prea complicată” sau „prea scumpă”. Săptămâna Franței la George Standard este gândită exact ca să contrazică politicos această idee.

În primul rând, poți lua porții mici din mai multe tipuri de cașcavaluri, „de probă”, și să decizi acasă, în ritmul tău, ce îți place.

În al doilea rând, în magazin poți cere recomandări: ce este mai delicat, ce este mai intens, ce merge mai bine cu vin roșu, cu alb sau cu spumant.

În al treilea rând, în zilele de campanie sunt prevăzute degustări – cel mai sincer mod de a cunoaște un produs prin gust, nu prin descriere.

Unde și când îți găsești propriile „40 de nuanțe de brânză”

Săptămâna Franței la George Standard începe din 14 decembrie. În această perioadă:

magazinele vor avea un sortiment extins de cașcavaluri franțuzești și vinuri;

îți poți crea propriul „set franțuzesc” pentru cină, zi de naștere, petrecere corporate sau masa de sărbători;

vor exista oferte speciale și degustări.

Adresele magazinelor George Standard:

– Șos. Hîncești 58

– Bd. Mircea cel Batrin, 41 A

Dacă de mult îți spuneai „într-o zi o să încerc un cașcaval franțuzesc adevărat”, se pare că acea zi a ajuns. Săptămâna aceasta, o parte din Franța se mută oficial la George Standard – rămâne doar să intri și să-ți alegi preferata.