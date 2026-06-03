Vara începe cu ploi și vreme rece: Ce temperaturi se vor înregistra miercuri

Pe 3 iunie este prognozat cer noros. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pe întreg teritoriul țării, temperaturile minime nocturne vor oscila între +11..+16°C. În timpul zilei, maximele din termometre se vor situa între +19..+24°C.

Meteorologii anunță că local se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat.

În regiunea de centru, temperaturile vor oscila între minime de 13-14°C noaptea și maxime de 21-22°C ziua, cu un vânt de aproximativ 18 km/h.

În nord, valorile termice vor fi puțin mai scăzute, cu minime de 11-12°C noaptea și temperatura maximă ziua de 19°C, în condiții similare de vânt.

În sud, vremea va fi un pic mai caldă. Noaptea vom avea temperaturi cuprinse între 15-16°C. Ziua termometrele vor indicate valori de 23-24°C. Se așteaotă același regim de vânt de până la 18 km/h.