Valuri de căldură, incendii de vegetație și reducerea suprafeței de gheață: Europa este continentul care „se încălzește” cel mai rapid

Europa este continentul care se „încălzește” cel mai rapid din lume, bate alarma Comisia Europeană. Rezultatele raportului anual privind schimbările climatice al Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu arată că în 2025 aproximativ 95% din teritoriul Europei a înregistrat temperaturi peste medie.

Conform celui mai recent raport privind starea climei în Europa:

Incendiile forestiere au distrus cea mai mare suprafață înregistrată vreodată, aproximativ 1 034 550 de hectare;

Ghețarii din întreaga Europă au înregistrat o pierdere netă de masă, în timp ce stratul de zăpadă a fost cu 31% sub medie;

Temperatura anuală a suprafeței mării pentru regiunea europeană a fost cea mai ridicată înregistrată vreodată;

Debitul anual al râurilor a fost sub medie în 70% dintre râuri;

„Dovezile sunt fără echivoc: schimbările climatice nu reprezintă o amenințare „viitoare”. Ele sunt realitatea noastră actuală”, a subliniat Comisia Europeană.

Care sunt consecințele

Potrivit BBC, care a consultat raportul, principalul motiv de îngrijorare pentru oamenii de știință este topirea ghețarilor, deoarece aceștia reflectă lumina soarelui, în timp ce apele întunecate ale oceanului o absorb, accelerând încălzirea planetei.

Oceanul acoperă peste 70% din suprafața Pământului și a absorbit 90% din încălzirea globală din ultimele decenii. La o adâncime de doar câteva zeci de metri se află la fel de multă căldură cât în întreaga atmosferă a Pământului.

Cu cât oceanul este mai cald, cu atât este mai redusă capacitatea sa de a absorbi energia și de a atenua creșterea temperaturilor la nivelul întregii planete.

Și aici, cercetătorii europeni au vești proaste. Temperaturile peste medie și precipitațiile sub medie au dus la o pierdere semnificativă a stratului de zăpadă și gheață în Europa în 2025.

„În martie 2025, suprafața stratului de zăpadă din Europa a fost cu aproximativ 1,32 milioane km² (31%) sub medie, ceea ce este comparabil cu suprafața totală a Franței, Italiei, Germaniei, Elveției și Austriei. Calota glaciară a Groenlandei a pierdut 139 de gigatone de gheață, ceea ce reprezintă aproximativ o dată și jumătate masa tuturor ghețarilor din Alpii europeni”, se menționează în raport.

O altă problemă legată direct de încălzirea climatică o reprezintă incendiile forestiere. Din cauza schimbărilor climatice, canicula și seceta sunt din ce în ce mai frecvente. Pădurile ard, iar fumul provenit de la incendii crește concentrația gazelor cu efect de seră în atmosferă și accelerează încălzirea globală.

Anul trecut, în Europa au ars peste 1 milion de hectare de pădure. Atât suprafața afectată de incendii, cât și emisiile în atmosferă au atins niveluri record de-a lungul istoriei observațiilor, inclusiv în Spania, Cipru, Marea Britanie, Țările de Jos și Germania.

O altă consecință a încălzirii continentului este lipsa apei. Nivelul apei în 70% din toate râurile Europei a fost neobișnuit de scăzut anul trecut, iar, în general, pe continent, debitul a fost sub medie în 11 din cele 12 luni ale anului 2025.

Sunt și vești bune

În ciuda încălzirii climatice constante și a tendinței generale de intensificare a condițiilor meteorologice extreme, uneori cataclismele iau o pauză. Astfel, anul trecut, în Europa s-au înregistrat, în medie, mai puține inundații și ploi torențiale decât în ultimii ani.

Iar soarele arzător îi ajută pe europeni să-și reducă dependența de petrol, cărbune și gaz și, prin urmare, să elimine cauza principală a crizei energetice — dependența de importurile de combustibili fosili din Rusia și din Orientul Mijlociu.

Energia solară permite, totodată, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă. Tocmai acestea au dus la încălzirea globală — conform verdictului oamenilor de știință, la care au aderat aproape toate statele de pe planetă.

Anul trecut, sursele regenerabile au asigurat aproape jumătate din producția europeană de energie electrică. Panourile solare au reprezentat, pentru prima dată în istorie, 12,5%.