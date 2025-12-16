Va fi modificat conceptul actual de colectare a taxelor de folosire a drumurilor: Se vor introduce două taxe distincte. Precizări de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Până în 2028, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va modifica conceptul actual de colectare a taxelor de folosire a drumurilor prin introducerea a două taxe distincte, care vor fi implementate etapizat.

Într-o precizare pentru ZdG, instituția afirmă că „prima, o taxă de proprietate asupra vehiculului, este similară unei „taxe anuale de deținere”, colectată de autoritățile locale pentru modernizarea drumurilor locale și comunale, estimată la un nivel accesibil, care va genera fonduri directe pentru primării”, iar „a doua este o taxă rutieră de utilizare – la prima etapă sub formă de vinietă electronică pentru timpul de utilizare a drumurilor publice naționale și după anul 2034 pe kilometru parcurs a rețelei de drumuri naționale, dedicată exclusiv rețelei naționale, inclusiv autostrăzi și centuri ocolitoare”.

Ministerul precizează că taxa pentru utilizarea drumurilor este o reformă strategică pentru finanțarea sustenabilă a infrastructurii, aliniată la directivele UE, care va înlocui treptat mecanismul actual din 1996, insuficient pentru nevoile noastre moderne.

Prezent la emisiuniea „O săptămână nouă” de la TV8 Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a declarat că taxele vor fi „pentru un an, pentru o zi, pentru șapte zile și tot așa”. Potrivit lui Bolea, cei care vor circula cu mașina zilnic vor „plăti mai mult decât cei care circulă o dată în săptămână sau o dată în lună”.

„Din 2028 până în 2034 (valoarea taxei, n.r.) va fi în dependență de numărul de zile în care ai circulat pe drumurile naționale”, a spus ministrul, adăugând că numărul zilelor va fi stabilit cu ajutorul camerelor, care vor fi amplasate la intrarea pe drumurile naționale.

Anterior, despre introducerea taxei de utilizare a drumurilor naționale pentru a anunțat secretarul de stat de la MIDR, Nicolai Mîndra, miercuri, 8 octombrie, la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova.

„Până în 2030, intenționăm să implementăm un mecanism ce presupune introducerea, în 2027–2028, a două taxe: una pentru posesia autovehiculului, colectată la primării pentru renovarea drumurilor locale, și alta pentru utilizarea infrastructurii naționale, calculată fie în funcție de timp, fie pe distanță”, a declarat aceasta.

Potrivit ei, banii acumulați din aceste taxe vor contribui la îndeplinirea obiectivului Guvernului – până în anul 2030 să nu mai existe drumuri pietruite între localități.