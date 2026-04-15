Va fi creată o platformă online cu resurse educaționale gratuite: cât costă proiectul și cine-l va finanța

În R. Moldova va fi creată o platformă online unde vor fi stocate și publicate resurse educaționale pentru elevi, părinți și cadrele didactice. Costul dezvoltării platformei este de aproximativ 150 de mii de euro. Proiectul va fi finanțat de Uniunea Europeană, cu sprijin financiar acordat de UNICEF, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Guvernul a aprobat conceptul Sistemului Informațional „Platforma națională de resurse educaționale deschise” (SI „Platforma RED”) în cadrul ședinței din 15 aprilie. Platforma va funcționa ca un depozit național centralizat de resurse digitale deschise în educație, accesibile gratuit și aliniate curriculumului național.

Platforma este destinată elevilor, inclusiv celor cu dizabilități, părinților și cadrelor didactice. „Aceasta va facilita accesul echitabil la conținuturi educaționale de calitate, va promova colaborarea între autori și instituții și va susține inovarea pedagogică”, accentuează MEC.

„Sperăm să o lansăm până la sfârșitul lunii iunie. Vor putea fi găsite manuale digitale recent elaborate, urmează să avem videouri pentru copii despre inteligența artificială și utilizarea acesteia, precum și alte resurse digitale”, a menționat Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Astfel, prin implementarea sistemului se urmărește modernizarea procesului educațional, creșterea competențelor digitale și consolidarea infrastructurii educaționale digitale la nivel național.

Dezvoltarea platformei are loc în cadrul Programului „Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe parcursul vieții pentru toți”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNICEF și PNUD, cu sprijin financiar acordat de UNICEF în cadrul inițiativei privind dezvoltarea Platformei pentru Resurse Educaționale Deschise. Costul dezvoltării platformei este de aproximativ 150 de mii de euro.