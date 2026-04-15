R. Moldova va avea doi ambasadori noi. Detalii din cariera acestora

Sergiu Mihov urmează să fie desemnat în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al R. Moldova în Japonia, iar Igor Moldovan – în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al R. Moldova în Republica Kazahstan. Cabinetul de miniștri a aprobat candidaturile celor doi în cadrul ședinței din 15 aprilie.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Sergiu Mihov este diplomat de carieră, cu peste 27 de ani de experiență în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Mihov a activat atât în domeniul cooperării bilaterale, cât și multilaterale, inclusiv în cadrul Reprezentanței Permanente a R. Moldova pe lângă Consiliul Europei. A deținut funcții de conducere în cadrul ministerului și a exercitat mandatul de ambasador al Republicii Moldova în Republica Lituania.

În prezent, acesta ocupă funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe. Deține rangul diplomatic de ambasador.

Igor Moldovan este și el diplomat de carieră. Este licențiat în drept și deține studii postuniversitare în domeniul securității și al afacerilor europene. Moldovan deține rangul de ministru consilier și are o experiență de peste 20 de ani în serviciul diplomatic și în domeniul dreptului.

Acesta a exercitat funcția de adjunct al șefului misiunii în ambasadele Republicii Moldova din Statul Israel și Irlanda, precum și la Reprezentanța Permanentă pe lângă Oficiul ONU la Geneva. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe a ocupat diverse funcții în Direcția Drept Internațional.

În prezent acesta conduce Secția cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară.