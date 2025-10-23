UPDATE Trei bărbați, trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de cocaină în proporții deosebit de mari. Un cunoscut bucătar, printre cei vizați

Trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri, au fost trimiși pe banca acuzaților, anunță joi, 23 octombrie, Procuratura Generală (PG).

UPDATE 14:30 Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, consultat de Ziarul de Gardă, bărbatul de 45 de ani vizat în dosarul trimis în judecată este Petru Chicu, bucătarul și proprietarul unui restaurant din capitală, dar și fostul prezentator al unei emisiuni TV.

Solicitat de ZdG, Chicu nu a negat acest lucru și a declarat că va merge în instanță. Acesta riscă până la 15 ani de închisoare.

Știrea inițială…

Potrivit probelor, primul învinuit, proprietarul unui local din capitală, acționând împreună şi de comun acord cu tânărul de 24 de ani, dar şi cu alți făptuitori încă curs de identificare de PG, au obținut din surse nestabilite, o cantitate de cocaină în proporții deosebit de mari, pe care au păstrat-o și repartizat-o în doze, iar ulterior o transportau şi comercializau către alte persoane.

Astfel, pe 4 aprilie 2025, aceștia au vândut droguri celui de al treilea învinuit de 35 de ani, fiind deconspirați de oamenii legii și reținuți în flagrant.

Ulterior, pe 5 aprilie 2025, au fost efectuate percheziții, una din care la domiciliul bărbatului de 45 de ani, de unde a fost ridicat un cântar electronic, pachețele cu cocaină în cantitate totală de peste 270 grame, ce potrivit legii constituie proporții deosebit de mari.

Potrivit legii, învinuiților de 45 și 24 de ani li se incriminează fapta de circulație ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare în proporții deosebit de mari, (art. 2171 alin. (4) lit.d) din Codul penal), iar bărbatului de 35 de ani i se incriminează fapta de păstrare a drogurilor în proporții mari fără scop de înstrăinare (art.217 alin. (2) din Codul penal).