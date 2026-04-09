UPDATE Prima victimă a escrocheriei cu „amenzile rutiere”. Victima a pierdut 20 de mii de lei după ce a accesat un link

UPDATE 21:35 A fost înregistrată prima victima a acestui tip de escrocherie, care a accesat linkul transmis de escroci și a rămas fără 20 000 de lei, după ce a introdus datele cardului bancar, anunță Poliția.

Autoritățile reiterează că nu transmit asemenea mesaje și îndeamnă cetățenii să le ignore.

Știrea inițială:

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a informat că astăzi, 9 aprilie, au fost înregistrate mai multe cazuri în care cetățenii primesc SMS-uri și apeluri de la persoane care se dau drept polițiști.

Oamenii legii precizează că prin aceste mesaje, oamenii sunt anunțați în mod fals că ar fi comis încălcări rutiere, pentru a fi induși în eroare.