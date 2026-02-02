UPDATE Poliția anunță că a reținut un bănuit în cazul fetiței de 9 ani care ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Tânărul are 17 ani

UPDATE 19:42 În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut bănuitul în comiterea infracțiunii.

„Este vorba despre un tânăr de 17 ani, din aceeași localitate, care la moment este reținut și audiat de oamenii legii.

În continuare au loc măsurile procesual-penale stabilite de lege”, se spune într-un comunicat al Poliției.

Știrea inițială:

Poliția anunță că a înregistrat un caz într-o localitate din centrul țării, care vizează o minoră de 9 ani, presupus expusă unor acțiuni cu caracter sexual.

„Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei. Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bǎrbatului”, a informat Inspectoratul General al Poliției.

Oamenii legii precizează că, având în vedere faptul că prioritatea o constituie protejarea minorei și a familiei acesteia, la această etapă se limitează la furnizarea altor detalii.