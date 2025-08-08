UPDATE Noi detalii despre cazul celor doi bărbații care au lipit afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei

UPDATE 20:52 Cei doi bărbați care au lipit afișele cu Maia Sandu și Mitropolia Basarabiei au fost reținuți, fiind suspectați de pregătirea dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, anunță Poliția.



„Unul dintre ei, în timpul audierilor a recunoscut că a participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia și Herțegovina, în perioada precedentului scrutin electoral și Referendum, despre care oamenii legii au anunțat în acea perioadă.



Mai mult, acesta a recunoscut mai multe persoane care au participat la aceleași instruiri, inclusiv instructori, iar unul dintre bărbații recunoscuți de acesta este anunțat în căutare tot pentru pregătirea dezordinilor în masă la noi în țară”, a comunicat Poliția.



În afară de cei doi, Poliția, în comun cu Serviciul de Informații şi Securitate, sub coordonarea procesuală a procuraturii, are în vizor și alte persoane implicate în acțiuni similare.

Vineri, 8 august, în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de „chemare la ură socială, interetnică și religioasă”. Este vorba despre afișele care folosesc numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei și despre care anterior atenționase purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov.

Potrivit Poliției, cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, vorbitori de limba rusă, au intrat dimineață în R. Moldova. Astfel, instituțiile de drept examinează versiunea că scopul aflǎrii acestora pe teritoriul țǎrii noastre este pentru a fi implicați activ în perturbarea procesului electoral.

„Informațiile verificate de către instituțiile specializate ale statului au stabilit că persoanele ar fi participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia și Herțegovina, în perioada precedentului scrutin electoral și Referendum, despre care anterior a comunicat Poliția Națională și Serviciul de Informații și Securitate”, au menționat oamenii legii.

Aceștia au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare.

Purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a publicat un mesaj prin care atenționează oamenii că afișele apărute pe străzile din capitală sunt „parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice” și nu au legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei.

Pe străzile Chișinăului au apărut afișe care folosesc numele Președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei. Potrivit Președinției, imaginile sunt abuzive și false.