Afișe care folosesc imaginea Maiei Sandu și Mitropoliei Basarabiei pe străzi: „Sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice”

Purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a publicat un mesaj prin care atenționează oamenii că afișele apărute pe străzile din capitală sunt „parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice” și nu au legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei.

Pe străzile Chișinăului au apărut afișe care folosesc numele Președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei. Potrivit Președinției, imaginile sunt abuzive și false.

„Acestea nu au nicio legătură cu Președinția sau cu Mitropolia Basarabiei și sunt parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice.

Președinta Maia Sandu a avertizat recent că instrumentalizarea religiei este una dintre metodele pe care Kremlinul le va folosi pentru a crea diviziuni în societate. Să fim vigilenți și să nu cădem în capcanele acestor provocări, care vor deveni tot mai frecvente în perioada următoare”, potrivit purtătorului de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov.

WatchDog.MD Operațiune amplă de dezinformare cu țintă directă asupra Maiei Sandu. Expert: „Un subiect menit să stârnească repulsie”

Recent, comunitatea WatchDog.MD a semnalat o nouă operațiune amplă de dezinformare cu țintă directă supra R. Moldova și președintei Maia Sandu, care s-a desfășurat începând cu 30 iulie. Falsul, lansat de o clonă a site-ului american okmagazine.us, care susține că Maia Sandu ar fi achiziționat spermă de la celebrități gay pentru a concepe un copil, a fost doar începutul unei campanii sofisticate, miza căreia este discreditarea nu doar a președintei ci și a întregii țări, pe plan internațional, potrivit experților.