Poleiul a lăsat fără lumină zeci de mii de consumatori. Situația „se ameliorează treptat”, spune Ministerul Energiei

Condițiile meteorologice dificile din ultimele zile, marcate de polei și ghețuș, au provocat avarii în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice în mai multe localități din țară. Potrivit unei note informative emise de Ministerul Energiei pe 30 ianuarie, începând cu 25 ianuarie, între 8 și 33 de mii de consumatori casnici, din circa 116 localități, au fost deconectați de la energie electrică.

„În total au fost deconectați de la serviciul public de alimentare cu energie electrică între 8 și 33 de mii de consumatori casnici, din aproximativ 116 localități ale 13 raioane. (…) Comparativ cu data de 25 ianuarie, se observă o tendință de ameliorare, cu restabilirea treptată a alimentării”, a comunicat Ministerul Energiei.

Conform informației operative din 29 ianuarie, prezentată în comunicatul Ministerului Energiei, în zona Centru–Sud, operatorul Premier Energy Distribution a raportat șase localități parțial afectate, unde 193 de consumatori rămân deconectați. În zona de Nord, operatorul RED Nord a anunțat deconectări neprogramate pentru 590 de consumatori din șapte localități ale raioanelor Rezina și Șoldănești, avariile persistând încă din 26 ianuarie.

Pentru remedierea situației, au fost mobilizate până la 40 de echipe în zona Centru–Sud și aproximativ 200 de persoane în zona de Nord, spune ministerul.

Consumatorii sunt îndemnați să anunțe orice incident la operatorii de distribuție, la numărul de telefon 022 43 11 11 pentru Premier Energy Distribution sau +373 231 24 201 pentru RED Nord.

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat pe 29 ianuarie că a propus Guvernului „examinarea posibilității” de reducere a zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității. Decizia a fost luată „în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie”.

Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul R. Moldova se vor menține condiții meteo nefavorabile, cu cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și risc sporit de formare a poleiului și ghețușului pe drumuri. Temperaturile aerului vor înregistra o scădere treptată, valorile devenind negative inclusiv pe parcursul zilei, iar în intervalul 31 ianuarie – 2 februarie minimele nocturne vor coborî semnificativ, „ceea ce poate conduce la înrăutățirea condițiilor de trafic, reducerea vizibilității și creșterea riscurilor pentru populație”.