UPDATE Alerta de minare de la aeroport a fost falsă

UPDATE 20:18 Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată nu s-a confirmat, informează Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.

„Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Recomandăm pasagerilor să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului și să urmărească informațiile oficiale”, a transmis Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.

Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, a fost anunțată o alertă de minare în seara zilei de 10 aprilie. A fost dispusă evacuarea pasagerilor și a personalului, iar instituțiile abilitate au intervenit operativ la fața locului pentru verificări și gestionarea situației.

Potrivit Aeroportului Internațional „Eugen Doga”, activitatea aeroportuară este temporar afectată, procedura de check-in fiind suspendată.

Din cauza alerții, mai multe zboruri întârzie.

Sosiri. Sursa: airport.md Decolări. Sursa: airport.md

Poliția de frontieră recomandă călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de 10 aprilie să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. „Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, au punctat oamenii legii.