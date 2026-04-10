O nouă întrevedere în formatul 1+1 va avea loc pe 16 iunie

Pe 16 aprilie 2026, se va desfășura o nouă întrevedere în formatul 1+1. „Punctul de plecare al agendei va fi respectarea principiilor fundamentale ale procesului de negociere și îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor existente”, se arată în comunicatul auto-proclamatului Minister al Afacerilor Externe din stânga Nistrului.

Întrevederea va avea loc la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, „în prezența mediatorilor și observatorilor internaționali”.

Anterior, o ședință 1+1 a fost programată pentru joi, 3 aprilie, însă aceasta nu a mai avut loc, fiind din cauza refuzului delegației din regiunea transnistreană de a se deplasa la Chișinău, la sediul Misiunii OSCE. Pretinsul minister de externe de la Tiraspol a adus drept argument pentru refuzul delegației din regiunea transnistreană faptul că ședințele din ultimii doi ani au avut loc în stânga Nistrului, chiar dacă formatul de întrevedere presupunea alternanța locațiilor – o dată la Chișinău, ulterior la Tiraspol sau Tighina, în oficiile deținute de Misiunea OSCE.

Asftel, ultima întâlnire a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului a avut loc pe 26 februarie, scrie Zona de Securitate.