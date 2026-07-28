Ungaria a înființat un birou care să recupereze fondurile delapidate în timpul lui Viktor Orban

Parlamentul Ungariei a aprobat marți, 28 iulie, cu o amplă majoritate crearea Oficiului Național de Recuperare a Activelor (NVVH), o inițiativă care vizează recuperarea fondurilor presupus delapidate în timpul guvernării anterioare a lui Viktor Orban, transmite HotNews.

Proiectul de lege, propus de partidul de guvernământ Tisza al prim-ministrului conservator Peter Magyar, la putere din luna mai, a primit 143 de voturi pentru și 46 împotrivă, în timp ce zece membri ai parlamentului s-au abținut, potrivit site-ului de știri 444.hu.

Fiind vorba despre o lege constituțională, aprobarea sa necesita o majoritate de două treimi.

În urma victoriei zdrobitoare la alegerile parlamentare din 12 aprilie, Tisza deține 141 din cele 199 de mandate în parlamentul unicameral.

Cei șase membri ai parlamentului din partidul de extremă dreapta Mi Hazank au susținut crearea biroului, în timp ce 46 dintre cei 52 de deputați din partea partidului Fidesz, condus chiar de Orban, au votat împotriva proiectului de lege.

Oponenții lui Viktor Orban afirmă că guvernele sale au delapidat miliarde de euro

Înființarea NVVH a fost una dintre principalele promisiuni de campanie ale formațiunii Tisza, care acuză guvernul anterior că a delapidat miliarde de euro din fonduri publice, în principal în beneficiul oligarhilor apropiați de Orban. Acesta s-a aflat la putere între 2010 și 2026, fiind cel mai longeviv șef de guvern din UE înainte de înfrângerea la alegerile de anul acesta.

Potrivit lui Magyar, atribuția principală a noului birou va fi detectarea abuzurilor comise împotriva bunurilor publice, investigarea cazurilor de corupție și facilitarea recuperării activelor, precum și oferirea de asistență juridică pentru recuperarea bunurilor publice dobândite ilegal.

Fidesz critică vehement crearea NVVH, numindu-l o „versiune modernă” a poliției secrete care a funcționat în timpul perioadei comuniste.

Biroul va avea un președinte și patru vicepreședinți, numiți de comisia parlamentară pentru afaceri constituționale.

Toți cei cinci oficiali vor fi aleși de parlament pentru un singur mandat de șase ani, cu o majoritate de două treimi.

Cum va funcționa noua instituție din Ungaria

Dacă biroul stabilește că există suspiciuni de infracțiune pe baza uneia dintre investigațiile sale, NVHH poate iniția proceduri penale, caz în care biroul are atribuțiile unui procuror.

De la venirea la putere în luna mai, guvernul lui Magyar a încercat să reducă influența și atribuțiile oficialilor de rang înalt numiți de Fidesz, inclusiv a fostului președinte Tamas Sulyok, forțat să demisioneze pe 20 iulie.

Luni, legislativul ungar a ales pentru prima dată un nou judecător la Tribunalul Constituțional format din 15 magistrați, grație unei majorități de două treimi deținute de partidul lui Magyar, pe fondul criticilor din partea unor organizații precum Amnesty International (AI).

Profesorul Pal Sonnevend a fost ales cu 138 de voturi pentru și șase împotrivă, în timp ce Fidesz a boicotat sesiunea.

Noul judecător îl înlocuiește pe Csaba Hende, considerat un apropiat al lui Orban. Cu toate acestea, Amnesty International Ungaria a criticat „graba surprinzătoare” cu care a fost ales noul judecător, la doar două zile după ce a fost prezentat ca potențial candidat pentru această funcție.

Potrivit organizației pentru drepturile omului, Peter Magyar aplică „aceleași proceduri’ folosite de Orban: ‘O decizie luată de un singur partid, fără consultări tehnice sau politice”.