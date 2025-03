UN Women Moldova lansează campania #PentruTOATEFemeileȘiFetele

Start campanie #PentruTOATEFemeileȘiFetele. Campania „Pentru TOATE Femeile și Fetele: Drepturi. Egalitate. Oportunități”, lansată de UN Women Moldova, are scopul de a promova drepturile egale și să creeze oportunități pentru toate femeile și fetele.

Această campanie globală, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, are loc într-un an simbolic, marcat de mai multe repere internaționale importante: 30 de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune, 25 de ani de la adoptarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea și 10 ani de la adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Potrivit UN Women Moldova, cu 30 de ani în urmă, prin adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune (DBPA), liderii și liderele lumii s-au angajat să asigure, într-un mod echitabil, drepturi, oportunități, putere de decizie și siguranță pentru femei și fete din întreaga lume. Platforma de Acțiune de la Beijing rămâne cel mai amplu și vizionar plan creat vreodată pentru a asigura drepturi egale pentru toate femeile și fetele.

În R. Moldova, de la adoptarea DBPA, au fost realizate progrese semnificative. În prezent, femeile reprezintă 40% din membrii Parlamentului și 41,5% în consiliile locale, iar 24% dintre primari sunt femei. Femeile constituie 21% dintre angajații Armatei Naționale în 2024 și 28% din forța de muncă a Ministerului Afacerilor Interne, dintre care 9% ocupă funcții de conducere superioare.

„Țara a făcut progrese semnificative în consolidarea cadrului legal și politic național privind drepturile femeilor și egalitatea de gen, prin adoptarea și modificarea unor legi destinate eliminării violenței împotriva femeilor și fetelor și a violenței în familie, introducerea unor programe de muncă flexibile și servicii alternative de îngrijire a copiilor pentru a facilita o participare mai mare a femeilor pe piața muncii, modificarea legilor muncii pentru a crește transparența salariilor și a reduce decalajul salarial de gen și aprobarea a două Planuri Naționale de Acțiune privind Femeile, Pace și Securitate, dar și alte inițiative”, a remarcat UN Women Moldova.

Totuși, normele sociale patriarhale și stereotipurile de gen continuă să afecteze femeile și fetele.

Conform unui studiu din 2024, peste 50% din populație consideră că este datoria femeilor să se ocupe de gospodărie și 27% consideră că femeile nu își au locul în politică. Doar 37,5% dintre miniștri sau membrii cabinetului sunt femei, iar 44,6% din toate funcțiile de conducere la diferite niveluri sunt ocupate de femei, comparativ cu 55,4% de bărbați.

Rata de ocupare a femeilor este, de asemenea, mai mică decât cea a bărbaților: 36,8% pentru femei, comparativ cu 44,7% pentru bărbați, în anul 2022, acest lucru fiind influențat de mai mulți factori, inclusiv prezența copiilor. În 2022, rata de ocupare a femeilor cu vârsta între 25 și 49 de ani, care aveau cel puțin un copil, a fost de 50,4%, în timp ce pentru femeile fără copii, rata a ajuns la 64,8%. În medie, femeile câștigă cu 15,6% mai puțin decât bărbații.

Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova, susține „Acum 30 de ani, prin adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune, Statele Membre și-au asumat angajamentul de a crea o lume mai echitabilă din perspectiva de gen. De atunci, am asistat la progresele realizate în domeniul egalității de gen și al drepturilor femeilor. În Republica Moldova, am văzut îmbunătățiri în legislația care protejează supraviețuitoarele violenței în familie, implementarea Planurilor Naționale de Acțiune ce promovează implicarea femeilor în procesul de consolidare a păcii și în sectoarele de securitate și apărare, creșterea abilitării economice a femeilor și o reprezentare mai mare a acestora la toate nivelele decizionale. Aceste progrese arată că schimbarea este posibilă, însă este una lentă, fragilă și inegală la nivel global. Cert este că acest progres nu este garantat. Totuși, știm ce trebuie făcut și știm că putem reuși. Egalitatea de gen este necesară nu doar pentru femei și fete, ci și pentru prosperitatea întregii umanități”.

Inițiativa „Pentru TOATE Femeile și Fetele” își propune să promoveze acțiuni în trei domenii cheie: avansarea drepturilor femeilor și fetelor, promovarea egalității de gen și susținerea abilitării acestora.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, UN Women va organiza câteva evenimente. Pe 9 martie, începând cu ora 16:00, un podcast live intitulat „Drepturi egale – oportunități egale”. Invitații evenimentului vor împărtăși cum sunt împărțite responsabilitățile casnice în familiile lor, cum contribuie la avansarea drepturilor femeilor și ce cred ei că stă la baza fricii de egalitate.

Pentru al doilea an consecutiv, UN Women, în parteneriat cu Bursa de Valori din Moldova, va organiza evenimentul „Ring the Bell for Gender Equality / Sună Clopoțelul pentru Egalitatea de Gen” pe 11 martie.

Pe 25 martie, Conferința Ellevator: Female Founder va aduna lideri și lidere din industrie, investitori și investitoare, precum și experți și experte în afaceri, pentru a oferi antreprenoarelor oportunități de învățare, mentorat și networking.