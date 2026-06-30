Un șofer din Chișinău, care a condus în stare de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică, condamnat la trei ani de închisoare. Inculpatul și-a recunoscut vina

Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat pentru două episoade de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate, soldate cu producerea a două accidente rutiere în capitală, anunță Procuratura Generală (PG) printr-un comunicat.

Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost recunoscut vinovat și condamnat, prin cumul parțial al pedepselor, la trei ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. De asemenea, a fost dispusă anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Hotărârea instanței de judecată nu este deocamdată publică.

„Potrivit materialelor cauzei, pe data de 17 ianuarie 2026, pe timp de noapte, inculpatul, după ce a consumat alcool, a urcat la volanul automobilului său de model „Mercedes S400” și, în timp ce se deplasa prin municipiul Chișinău, a pierdut controlul asupra vehiculului, lovind gardul metalic al unui complex locativ.

La fața locului au intervenit mai mulți martori, care au solicitat intervenția poliției prin serviciul 112, observând că șoferul se afla singur în vehicul și era dezorientat, avea vorbire neclară, își pierdea echilibrul și prezenta semne specifice unei stări de ebrietate. După sosirea poliției, acesta a manifestat un comportament agresiv, a încercat să se eschiveze și a opus rezistență față de acțiunile legale ale polițiștilor.

Ulterior, la data de 4 martie 2026, același inculpat, aflându-se din nou la volanul aceluiași automobil, în stare de ebrietate, a tamponat un autoturism staționat regulamentar pe o stradă din municipiul Chișinău. În urma impactului, ambele vehicule au fost avariate.

Și în acest caz, martorii au observat că inculpatul prezenta semne evidente de stare de ebrietate, manifestate prin vorbire neclară, miros puternic de alcool, faptul că se clătina și se comporta agresiv. Comportamentul său a fost filmat de un martor ocular, iar imaginile au fost transmise organului de urmărire penală”, menționează reprezentanții Procuraturii.

În ambele situații, potrivit PG, conducătorului auto i-au fost solicitate testarea alcoolscopică și prelevarea probelor biologice, însă acesta a refuzat categoric procedurile, refuzuri care au fost documentate conform legii de către angajații poliției.

În ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În anul 2019, potrivit Procuraturii, acesta a mai fost sancționat pentru o faptă similară, fiindu-i aplicată amendă și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport pe un termen de trei ani.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție.