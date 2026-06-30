Fostul viceministru de Interne, Veaceslav Ceban, condamnat la opt ani de pușcărie pentru că a dispus filarea a doi procurori anticorupție

Fostul viceministru al Afacerilor Interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, în dosarul în care a fost găsit vinovat de organizarea filării a doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție care investigau, în 2020, dosarul cunoscut drept „Furtul miliardului”. Potrivit procurorilor PCCOCS, informațiile obținute în urma supravegherii erau transmise liderului fostului partid „Șor”.

Instanța a stabilit că Veaceslav Ceban a fost „responsabil de crearea grupului infracțional format din șase membri cu diferite roluri”. Filarea a avut loc în Chișinău. Potrivit procurorilor, pentru a organiza filajul procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție în perioada 13–21 octombrie 2020, condamnatul, în calitate de lider al grupului infracțional, i-a dotat pe ceilalți șase membri ai acestuia cu echipamente speciale de comunicare prin aplicații criptate și cu dispozitive destinate interceptării și înregistrării convorbirilor și imaginilor. Majoritatea celor șase bărbați erau atunci domiciliați în capitală, fiind originari din Anenii-Noi, Chișinău și Lipcani-Briceni, cu vârste cuprinse între 34 și 53 de ani. Ceilalți membri au fost recunoscuți vinovați în mai 2023, însă au scăpat de pedeapsă pentru că a intervenit termenul de prescripție.

Potrivit materialelor dosarului penal instrumentat de procurorii PCCOCS, pe lângă filarea unui procuror anticorupție și a unui adjunct al Procuraturii Anticorupție, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția, în legătură cu dosarul denumit generic „Furtul Miliardului”.

Procurorii PCCOCS menționează și faptul că acțiunile grupului infracțional erau „tutelate neoficial sub umbrela unei unități responsabile de securitatea internă a unui partid politic”. Potrivit sentinței, Veaceslav Ceban era responsabil de recrutarea și coruperea aleșilor locali, în scopul aderării acestora la formațiunea politică „Șor”, dar și atrăgeau pentru colaborare deputați, care se desprindeau de la alte formațiuni politice.

„Condamnatul ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată Șor, după care a creat și a condus propriul grup infracțional specializat în culegerea de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept. Așadar, sentința judecătorească reține că acele «informații urmau a fi folosite ulterior pentru a împiedica cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor respectivei cauze penale, împiedicarea stabilirii adevărului și tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile»”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.

Potrivit PlusMedia, acesta a fost dat în căutare la nivel național. ZdG a solicitat o confirmare din partea Poliției, însă, până la publicarea acestei știri, oamenii legii nu au oferit un răspuns.

Sentința a fost pronunțată la 29 iunie de Judecătoria Chișinău, prin hotărârea judecătoarei Ana Cucerescu. Magistrata a condamnat anterior și ex-bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, precum și pe Iurie Roșca. Totodată, ea a făcut parte din completul de judecată care l-a condamnat pe Vlad Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”.

În 2020, Ziarul de Gardă a constatat că „figurantul important din dosarul fraudei bancare” pentru care patru foști polițiști au organizat acțiuni de filaj în privința a doi procurori de la Procuratura Anticorupție era Ilan Șor, unul dintre cei mai importanți actori din dosarul fraudei bancare.