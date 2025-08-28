Un proiect de 90 de milioane de lei pentru alimentarea cu apă a 11 sate din raionul Hîncești se află la etapa finală de implementare

Un proiect în valoare de 90 de milioane de lei pentru alimentarea cu apă a 11 sate din raionul Hîncești se află la etapa finală, a informat Ministerul Mediului. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt peste 15 mii de cetățeni din localitățile Obileni, Cotul Morii, Leușeni, Sărăteni, Nemțeni, Cățăleni, Ivanovca, Costești, Onești, Strîmbeni și Bujor.

În comunicatul de presă se menționează că în cadrul unei vizite de lucru în raionul Hîncești, Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, împreună cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, au inspectat stația de captare a apei de la Cotul Morii – punct-cheie în cadrul proiectului de alimentare cu apă.

Stație de captare a apei de la Cotul Morii/ Sursa: Ministerul Mediului