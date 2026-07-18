Incident armat în Danemarca: un ofițer de poliție danez și alte două persoane au fost împușcate, printre care și presupusul autor al atacului. O persoană a murit

Un incident armat a avut loc în Nørresundby, nordul Danemarcei, pe 17 iulie. Potrivit autorităților, un ofițer de poliție danez și alte două persoane au fost împușcate, inclusiv presupusul autor al atacului. O persoană a murit.

După cum scrie AP, Poliția a primit o sesizare privind un incendiu într-o zonă industrială din Nørresundby la ora locală 13:39 și s-a deplasat de urgență la fața locului. Polițiștii au fost întâmpinați cu focuri de armă, așa că au ripostat.

Oamenii legii au declarat că schimbul de focuri s-a încheiat până la ora 15:00.

Poliția a precizat într-o declarație publicată pe Facebook că un civil a decedat. Un ofițer de poliție a fost rănit și se află în stare stabilă, în timp ce suspectul este grav rănit.

Poliția investighează motivul incidentului, dar a declarat că tratează cazul ca pe unul izolat.