Andrian Gavriliță, la final de mandat: Eram conștient că reformele nu aveau cum să fie aplaudate, dar nici nu mă porneam la concursuri de popularitate

Andrian Gavriliță a transmis un mesaj după ce nu s-a mai regăsit în componența noului Guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Portofoliul Ministerului Finanțelor va fi preluat de Victoria Belous, care revine la conducerea instituției după ce a ocupat funcția și în Guvernul Recean.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Gavriliță a afirmat că a acceptat funcția de ministru într-o perioadă în care considera că Republica Moldova avea nevoie de r„eforme importante, chiar dacă acestea nu aveau să fie populare”.

„Am acceptat pentru că am considerat că era o perioadă potrivită pentru a face reforme necesare pentru țara noastră. Eram conștient că nu aveau cum să fie aplaudate, dar nici nu mă porneam la concursuri de popularitate”, a scris fostul ministru.

Acesta a recunoscut că activitatea în fruntea Ministerului Finanțelor a fost marcată atât de provocări politice, cât și de greșeli personale, menționând că a încercat să promoveze „una dintre cele mai dificile reforme” într-un context „complicat” pentru guvernare.

Totodată, Gavriliță s-a declarat dezamăgit de „starea spațiului informațional din Republica Moldova”, acuzând răspândirea de informații false și lipsa de responsabilitate din partea unor persoane din mass-media și a unor comentatori publici.

„Jurământul pe care l-am depus față de Republica Moldova rămâne valabil și voi continua să-mi ajut țara, indiferent de rolul în care mă voi regăsi”, a afirmat Andrian Gavriliță.

Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat astăzi, 17 iulie, noua componență a Cabinetului de miniștri, care include atât membri ai fostului Guvern, cât și patru nume noi. Schimbări au fost operate la Ministerele Agriculturii și Industriei Alimentare, Sănătății, Finanțelor și Culturii.

La Ministerul Finanțelor revine Victoria Belous, care a mai ocupat această funcție în Guvernul Recean, în perioada iulie 2024 – noiembrie 2025. Ea îl va înlocui pe Andrian Gavriliță. Belous renunță astfel la mandatul de deputat și la funcția de președintă a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Anterior, aceasta a activat timp de 17 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de director adjunct.