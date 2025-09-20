Un nou raport constată că circuitul apei pe planetă este din ce în ce mai „neregulat și extrem”

Ciclul global al apei a devenit „din ce în ce mai neregulat și extrem”, cu oscilații violente între secetă și inundații, ceea ce reprezintă o mare problemă pentru economii și societăți, potrivit unui raport publicat joi de Organizația Meteorologică Mondială, transmite CNN.

Ciclul apei se referă la sistemul complex prin care apa se mișcă în jurul Pământului. Ea se evaporă din sol — inclusiv din lacuri și râuri — și se ridică în atmosferă, formând mari fluxuri de vapori de apă capabili să parcurgă distanțe lungi, înainte de a cădea înapoi pe Pământ sub formă de ploaie sau zăpadă.

Schimbările climatice, provocate de arderea combustibililor fosili de către oameni, perturbă acest proces.

Aproape două treimi din bazinele hidrografice globale nu au înregistrat „condiții normale” anul trecut, confruntându-se fie cu prea multă apă, fie cu prea puțină, potrivit raportului OMM „Starea resurselor globale de apă”, o analiză anuală a apelor dulci globale, inclusiv a cursurilor de apă, râurilor, lacurilor, rezervoarelor, apelor subterane, zăpezii și gheții.

Multe regiuni s-au confruntat cu o penurie de apă în 2024, cel mai cald an înregistrat vreodată pe planetă. Râurile Amazonului au scăzut la niveluri fără precedent, părți din sudul Africii au suferit o secetă atât de extremă încât guvernele au declarat că trebuie să sacrifice sute de animale, inclusiv elefanți, iar recoltele s-au uscat în zone din Statele Unite, precum Texas, Oklahoma și Kansas.

Temperaturile ridicate au afectat și calitatea apei în aproape toate cele 75 de lacuri principale ale lumii, se arată în raport.

În ciuda căldurii și secetei, „am observat și multiple inundații, chiar mai multe decât în alți ani”, a declarat Stefan Uhlenbrook, autor principal al raportului și director al departamentului de hidrologie, apă și criosferă al OMM.

Europa a cunoscut cea mai mare cantitate de inundații din 2013, uraganul Helene a provocat inundații catastrofale în unele părți ale SUA, ucigând cel puțin 230 de persoane, iar inundațiile extinse din Africa de Vest și Centrală au dus la aproximativ 1.500 de decese.

Conform analizei, peisajele înghețate ale lumii au avut de suferit, de asemenea.

Ghețarii au înregistrat pierderi pe scară largă pentru al treilea an consecutiv, pierzând 450 de gigatone de gheață — echivalentul unui bloc de 4,3 mile înălțime, 4,3 mile lățime și 4,3 mile adâncime, sau suficientă apă pentru a umple 180 de milioane de piscine olimpice. Scandinavia, arhipelagul arctic Svalbard și nordul Asiei au înregistrat topirea record a ghețarilor, se arată în raport.

Topirea ghețarilor are consecințe enorme asupra creșterii nivelului mării și riscului de inundații și amenință țările care depind de ghețari pentru energie, irigații și apă potabilă.