Un nou caz de plasare pe piață a unui produs cosmetic neconform, constatat de inspectorii ANSP

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că a fost identificat un nou caz de plasare pe piață a unui produs cosmetic neconform. Astfel, la operatorul economic S.R.L. „Tarol-DD”, care deține rețeaua de magazine Împărăția Curățeniei, a fost depistat un produs cosmetic neconform – spuma de ras „Gladcoff Aqua”.

Conform Agenției, produsul conține BMHCA, substanță inclusă în lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice.

BMHCA este o substanță cu efecte sensibilizante asupra pielii, poate provoca reacții alergice și prezintă risc de afectare a funcției reproductive.

Ca urmare a acțiunilor de control efectuate, ANSP a dispus operatorului economic interzicerea plasării pe piață a produsului, retragerea imediată din comerț, rechemarea acestuia de la consumatori și declararea produsului ca necorespunzător și inutilizabil.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică recomandă consumatorilor să nu utilizeze produsul identificat ca neconform și, în cazul în care l-au achiziționat, să îl returneze operatorului economic de la care a fost procurat.