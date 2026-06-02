Un microbuz din R. Moldova, răsturnat în județul Suceava: mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident care a avut loc în județul Suceava. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a comunicat că a fost informat de către Consulatul General al R. Moldova la Iași despre producerea unui accident rutier în localitatea Drăgușeni, județul Suceava, România, în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în R. Moldova, având la bord opt cetățeni moldoveni.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile române, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar un cetățean moldovean a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru investigații și îngrijiri medicale.