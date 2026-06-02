Un microbuz din R. Moldova, răsturnat în județul Suceava: mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident care a avut loc în județul Suceava. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a comunicat că a fost informat de către Consulatul General al R. Moldova la Iași despre producerea unui accident rutier în localitatea Drăgușeni, județul Suceava, România, în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în R. Moldova, având la bord opt cetățeni moldoveni.
Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile române, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar un cetățean moldovean a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru investigații și îngrijiri medicale.
„Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține contactul permanent cu autoritățile locale și instituțiile medicale competente pentru a monitoriza situația și a acorda, la necesitate, asistența consulară necesară cetățenilor afectați.
Ministerul Afacerilor Externe mulțumește autorităților române și echipajelor de intervenție pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea acestui incident”, a transmis biroul de presă al Ministerului.