Un lot neconform de biscuiți depistat de ANSA. Agenția îndeamnă consumatorii să verifice informațiile de pe etichetele produselor alimentare

In lot de 200 de kilograme de biscuiți care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor, a fost depistat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), se arată într-un comunicat.

Potrivit ANSA, neconformitatea a fost constatată în urma analizelor de laborator, care au arătat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași trans, precum și nereguli privind declarația nutrițională, inclusiv lipsa unor informații obligatorii pe etichetă.

Astfel, pentru protejarea consumatorilor, a fost dispusă reținerea oficială a lotului neconform.

„Biscuiții nu au fost comercializați consumatorilor, fiind utilizate în condiții controlate, în cantități reduse, ca hrană pentru pește”, a precizat Agenția.

Totodată, la prescripția inspectorilor ANSA, operatorul economic a întreprins măsuri pentru înlăturarea neconformităților constatate, inclusiv revizuirea procesului de producere și a informațiilor oferite consumatorilor.

Agenția îndeamnă consumatorii să verifice informațiile de pe etichetele produselor alimentare și să sesizeze orice nereguli.