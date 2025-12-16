Un liceu din Fălești va fi modernizat cu ajutorul investițiilor din partea Poloniei și din partea UE

Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, Uniunii Europene, și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Suma investițiilor din partea Guvernului Poloniei este de peste un milion de dolari. Instituția mai beneficiază de finanțare din partea UE în mărime de 190 000 de dolari, potrivit unui comunicat al PNUD.

Resursele vor fi folosite pentru reparații capitale, renovarea laboratoarelor de fizică, chimie și biologie, dotarea cabinetului de matematică, modernizarea bibliotecii. Totodată, va fi construit un etaj adițional, care va găzdui spații educaționale și administrative necesare pentru buna desfășurare a procesului educațional.

„Va fi schimbat și modul în care este organizată biblioteca instituției, aceasta urmând să devină un spațiu modern și multifuncțional de învățare, unde elevii vor avea posibilitatea să socializeze, să lucreze la proiecte individuale și de grup. Colecția școlară de cărți va fi suplimentată, astfel ca să ofere opțiuni interesante pentru fiecare vârstă. Iar așa-numita zonă de relaxare va dispune de o varietate de materiale, urmând să promoveze lectura de agrement și să asigure spații pentru odihnă pentru elevi și profesori.”, se arată în comunicat comunicatului.

Vor fi amenajate și zone de relaxare pentru elevi și profesori, iar sălile de clasă vor fi echipate cu tehnologii moderne, inclusiv pentru integrarea elevilor cu dizabilități.

Lucrările propriu-zise vor începe în martie 2026 și se estimează să dureze 18 luni.

La liceu studiază 584 de elevi, inclusiv 11 cu cerințe educaționale speciale. Recent, oficiali ai Guvernului Poloniei au vizitat liceul pentru a discuta cu elevii, profesorii și echipa managerială despre progresele realizate.

Instituția este una dintre cele 90 de viitoare școli model, care vor beneficia de modernizare și dotări în următorii ani.

Rețeaua Școlilor Model este un proiect al Ministerului Educației și Cercetării. În total, au fost selectate 90 de școli, care vor fi transformate astfel încât să fie un model atât din punct de vedere a infrastructurii, cât şi a metodelor de predare. Inițiativa este susținută de Banca Mondială, Uniunea Europeană, PNUD, UNICEF și alte organizații internaționale. Totodată, proiectul este susținut de mai multe companii private.