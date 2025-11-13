Un grup criminal organizat, din care fac parte și angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, a fost documentat de poliție pentru contrabandă cu țigarete

Un grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete a fost percheziționat de oamenii legii. Potrivit unui comunicat al Poliției, gruparea, din care fac parte și angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, era implicată în scoaterea ilicită de pe teritoriul R. Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București.

„Potrivit informațiilor acumulate, un grup de persoane, unele aflate în proces de identificare, printre care se numără și angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, profitau de pozițiile lor de serviciu pentru a facilita transportul ilegal al produselor de tutungerie peste frontiera de stat”, se arată în comunicatul Poliției.

Pe 10 noiembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu angajații Serviciului Vamal și angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger”, au desfășurat mai multe percheziții simultane la domiciliile persoanelor vizate, în depoul de locomotive și vagoane din Chișinău, precum și în trenul de pe cursa Chișinău–București.

„În urma acțiunilor, în incinta depoului din Chișinău a fost depistată o cantitate de peste 120 000 de țigarete, ascunse și pregătite pentru a fi transportate prin contrabandă peste frontieră. De asemenea, de la unul dintre figuranți au fost ridicate sume în valoare de 50 000 de lei și 4 755 de euro”, se arată în comunicat.

Oamenii legii continuă acțiunile procesual-penale în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a stabilirii întregului mecanism infracțional.

Conform legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de comiterea unei asemenea infracțiuni riscă pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 10 ani, în cazul în care valoarea mărfurilor accizate depășește 8 000 de unități convenționale sau cantitatea de țigarete depășește 120 000 de bucăți.