Un fost polițist, un tânăr dat în căutare și un cetățean din Ucraina au fost condamnați la închisoare pentru trafic de droguri

Procuratura Generală a anunțat despre trei cazuri de condamnare la închisoare a unor tineri pentru circulația ilegală a drogurillor.

Instanțele de judecată au aplicat pedepse cu închisoarea, cu executare în penitenciar de tip închis, și au stabilit privarea dreptului de a exercita activități în domeniul gestionării și administrării substanțelor narcotice sau analoagelor acestora pentru 5 ani, informează Procuratura Generală (PG).

În primul caz, un tânăr de 23 de ani a fost condamnat la 6 ani de închisoare. În perioada ianuarie – mai 2025, inculpatul, angajat al poliției la momentul faptelor, a acționat împreună cu alte persoane în curs de identificare, fiind implicat într-o schemă de circulație ilegală a drogurilor în municipiul Chișinău, scrie PG.

„Deși se afla în concediu și nu purta uniforma, acesta a acționat ca curier pentru un magazin online de droguri prin aplicația Telegram, ocupându-se de procurarea, ambalarea și plasarea substanțelor narcotice în locații ascunse, precum și de încasarea mijloacelor bănești prin conturi bancare și sisteme de plăți electronice pe numele unor persoane terțe, pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor”, precizează procurorii.

În urma acțiunilor poliției, au fost depistate și ridicate 29 de pachețele cu mefedronă, în cantitate totală de peste 18 grame, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, a menționat PG, precizând că inculpatul și-a recunoscut vina și a colaborat cu organele de anchetă.

În al doilea caz, un tânăr de 22 de ani, pentru mai multe infracțiuni, a fost condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare. În luna noiembrie 2023, inculpatul a fost implicat în circulația ilegală a drogurilor în proporții mari, prin distribuire și păstrare, fiind ridicate următoarele substanțe: PVP – 1,3 grame și hașiș – 1 gram. Inculpatul nu s-a prezentat în fața instanței, a fost dat în căutare și judecat în lipsa sa, a scris PG.

Conform sursei citate, în al treilea caz, un tânăr de 26 de ani, originar din Ucraina, a fost condamnat la 6 ani de închisoare. În iunie – iulie 2025, inculpatul a adus din străinătate substanțe narcotice în boxe de dimensiuni mari, care au fost ulterior împărțite în doze mai mici și distribuite în municipiul Chișinău și în alte regiuni, au menționat oamenii legii, precizând că acesta a fost reținut la ridicarea coletului la sediul unei companii de transport din municipiul Chișinău și, sub controlul organelor de drept, a stabilit o întâlnire pentru transmiterea coletului, în cadrul căreia a fost reținut împreună cu complicele său.

În urma acțiunilor procesuale, au fost depistate și ridicate următoarele substanțe: hașiș – 2223,47 gr, cocaină – 344,6 gr, MDMA – 365,3 gr, marijuana – 397 gr, iar asupra inculpatului a fost găsită o cantitate de 0,040 g de hașiș. Inculpatul și-a recunoscut vina, scrie PG.