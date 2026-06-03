Un drum local din Ialoveni s-a surpat în urma precipitațiilor abundente. Circulația rutieră către șapte gospodării a fost sistată temporar

În raionul Ialoveni, la intersecția străzilor Universului și Basarabiei, în proximitatea unui șantier de construcții, a fost înregistrată surparea unei porțiuni de drum local, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Miercuri, 3 iunie, salvatorii au continuat să intervină în urma ploilor abundente înregistrate pe teritoriul țării.

Situația produsă la Ialoveni a fost cauzată de alunecarea de teren în urma precipitațiilor și a lucrărilor de construcții desfășurate.

În urma incidentului, circulația rutieră către șapte gospodării de pe strada Universului a fost sistată temporar. La fața locului au intervenit angajații IGSU, Poliția, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, serviciile specializate, precum și reprezentanții autorităților administrației publice locale.

„În urma situației create, victime nu au fost raportate, iar agentul economic responsabil de comun cu autoritățile întreprind măsuri de stabilizare a terenului și de restabilire a circulației”, potrivit IGSU.

Sursa: igsu.gov.md

Mai mult, în urma precipitațiilor angajații IGSU au intervenit în mai multe raioane. Astfel, salvatorii au efectuat lucrări de pompare la Ungheni, satul Vulpești, în urma acumulării apei în beciul unei case de locuit.

Pe parcursul zilei, au fost efectuate 4 intervenții de defrișare a arborilor căzuți în raioanele Cimișlia, Criuleni, Taraclia.

Totodată, salvatorii monitorizează atent situația hidrologică pe segmentul albiei râului Bîc din orașul Strășeni, unde s-au înregistrat creșteri ușoare ale nivelului apei în anumite puncte de observare. Deși nivelul apei rămâne sub pragul critic, autoritățile mențin măsuri preventive, fiind instalate motopompe și efectuate lucrări de curățare a canalelor de scurgere în zonele cu risc potențial.

La moment nu au fost raportate localități inundate sau revărsări ale cursurilor de apă.

Toate subdiviziunile specializate rămân în stare de pregătire pentru intervenție în cazul eventualelor evoluții nefavorabile ale vremii. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să respecte recomandările serviciilor de urgență în contextul condițiilor meteorologice instabile.