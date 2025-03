Un cuplu acuză că o companie din R. Moldova le-a promis locuri de muncă într-o țară din UE, dar au fost cazați „în condiții mizerabile” și nu au fost „remunerați pentru munca prestată”. Precizările companiei și ale angajatorului

Un cuplu acuză o companie din Chișinău că i-ar fi mințit după ce au semnat un contract de muncă într-o țară din Uniunea Europeană. „Suntem un cuplu de români din R. Moldova. Am ajuns în Olanda (Țările de Jos, n.r.) la muncă, în temeiul unui contract de muncă oferit de compania privată Global Working, din Chișinău. Aici am constatat că am fost mințiți și nu știm ce să facem, încotro s-o apucăm”, se spune într-o scrisoare venită în adresa ZdG.

Potrivit globalworking.md, compania respectivă a fost fondată în 2019, pentru a oferi servicii de ocupare a forței de muncă pentru angajatori și angajați din toată Europa. „Suntem mereu în căutare de noi oportunități de creștere și îmbunătățire a serviciilor noastre. În calitate de agenție de ocupare a forței de muncă, combinăm experiența noastră cu cele mai noi tehnologii și tehnici pentru a ne asigura că angajatorii își ating obiectivele de afaceri având cei mai talentați lucrători”, se spune în prezentarea oficială a companiei.

Cei doi cetățeni, Ion Alexandreanu și Doina Codreanu, care au expediat scrisoarea în adresa ZdG, contrazic cele afișate de Global Working. Ei afirmă că această companie de recrutare ar fi una de rea-credință, oferind servicii de calitate îndoielnică celor care își propun să obțină un contract de muncă legal într-un stat european.

„În calitate de agenție de ocupare a forței de muncă, transportă oameni din toată R. Moldova, îi cazează în condiții mizerabile cu mai multe persoane într-un bloc locativ și țin forțat aceste persoane fără muncă pe un timp îndelungat. În plus, ajungând într-o țară străină, activitatea promisă se dovedește a fi alta. Ajungi la un serviciu mizerabil, de unde ești fugărit dacă își manifești nemulțumirea”, explică clienții Global Working în scrisoarea lor către ZdG.

Din mesaj aflăm că aceștia, după ce au ajuns în Țările de Jos, timp de trei săptămâni ar fi fost ținuți în condiții de trai dificile, fără a li se oferi un loc de muncă, deși în contract era stipulat altceva.

„Eu am lucrat 7 ore și 30 de minute, soția a lucrat 3 zile la compania Intrixo la roșii și la ridicarea ghivecelor de flori. Nu am fost remunerați pentru munca prestată, deși ni s-a promis remunerare săptămânală”, se mai spune în scrisoarea expediată în adresa redacției.

„Credem că, prin înșelăciune, au obținut de la noi bani pentru un contract de muncă în Olanda, în sumă de 3900 de lei (circa 200 de euro) și bani de drum spre Olanda, în sumă de 400 de euro. Timp de trei săptămâni, cât nu am lucrat, am cheltuit tot ce am mai avut la noi. La telefoane nu răspund și nu mai știm ce să facem”, își încheie Ion și Doina mesajul către redacție.

ZdG a contactat firma recrutoare, care susține că am fi fost dezinformați. „Doina a apelat la serviciile noastre de secretariat ca să-i ajutăm să perfecteze pachetul de acte. Ea are unele probleme de sănătate, despre care nu ne-a anunțat. Pe proprie răspundere ea a semnat că este aptă de muncă, atât fizic cât și neuropsihic și că nu suferă de vreo boală cronică. Ajungând la locul de muncă, Doina i-a comunicat angajatorului că a suportat o intervenție chirurgicală și că nu este aptă de muncă. Noi nu avem oferte în care e nevoie să ridice greutăți. Ea se ocupa de împachetarea roșiilor cherry. Greutatea maximă a caserolei e de cel mult 500 grame. Apoi a fost transferată la flori, dar ghiveciurile cu flori au cel mult 1 kg. Doina își selecta ofertele după placul său. Cei doi acceptau să muncească doar împreună. Vineri, ei au plecat de la locul cazării, revenind în R. Moldova”, ne-a spus Maria Melnic, administratoarea Global Working.

Și Alexandru, angajatorul din Țările de Jos, a confirmat că cei doi cetățeni din R. Moldova ar fi părăsit hotelul și că el, personal, nu cunoaște unde s-ar afla cei doi în prezent.

Luni, 24 martie, ZdG a reușit să ia legătura cu unul dintre autorii scrisorii. Acesta ne-a spus că se află în alt oraș, unde, fiind ajutați de un cetățean român, și-ar fi găsit locuri decente de muncă și de trai. Întrebat dacă, la semnarea contractului, Doina a ascuns date despre starea sănătății sale, bărbatul a declarat că nimeni nu a întrebat-o de sănătate, iar firma de recrutare ar fi cunoscut că ei nu acceptă să efectueze muncă fizică grea. „Doinei i s-a propus să care lăzi cu legume, de cîte vreo 9 kg greutate”. Acesta a confirmat că, la vechiul lor loc de muncă, firma Intrixo, din Den Haag, erau și alți cetățeni veniți de la Chișinău, care se aflau în situație similară. „Majoritatea au fugit de acolo, căutându-și în altă parte de lucru”, spune Ion. Acesta susține că, deși a insistat repetat să fie remunerați pentru orele muncite, așa și nu au fost plătiți.

ZdG a apelat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), solicitând soluții pentru acest caz și pentru alte cazuri similare. Din răspunsul recepționat aflăm că „în urma verificării listei prezentate de Agenția Servicii Publice (ASP), agentul economic menționat, în prezent, nu deține licență de activitate”. Totodată, ANOFM ne-a comunicat despre faptul că a readresat mesajul ZdG către Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM).

ZdG a revenit la Maria Melnic, întrebând-o ce fel de licență de activitate deține firma Global Working. „În ce sens întrebați?”, a urmat răspunsul. După precizarea ZdG despre faptul că în lista firmelor licențiate de ASP nu figurează Global Working, Maria Melnic a spus că, la ASP, firma figurează cu denumirea SRL GLOBAL RECRUITMENT, fără a explica de ce a fost nevoie de diferențe dintre aceste două denumiri..

Solicitată de ZdG să se expună despre cum pot fi evitate situațiile în care deținătorii de contracte de muncă, oferite de firme care activează în R. Moldova, se ciocnesc de realități neașteptate peste hotare, directoarea ANOFM, Raisa Dogaru, a spus că, înainte de semnarea oricăror contracte, cetățenii ar trebui să verifice legalitatea activității firmelor de recrutare în câmpul muncii, care sunt foarte multe în R. Moldova, iar în cazul unor îndoieli, ar trebui să apeleze neîntârziat ISM.